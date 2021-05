Sucesos Cuatro detenidos por una plantación indoor lunes 10 de mayo de 2021 , 10:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los agentes registraron cinco viviendas en las calles Loma de San Cristóbal, Barranco Bolas y Gabriel Pradal





Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a cuatro personas que cultivaban marihuana en el interior de sus viviendas. Están acusados de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.



En un nuevo golpe contra el cultivo indoor de marihuana en la provincia de Almería, los agentes de la Comisaría Provincial de Almería han detenido a cuatro personas tras realizar cinco entradas registros en viviendas ubicados en las calles Barrando Bolas, Gabriel Pradal y Loma de San Cristóbal. Fueron intervenidas 300 plantas de marihuana, 101 lámparas, 99 transformadores, ocho filtros, siete extractores, y unos 1.540 euros en efectivo.



Como viene siendo habitual, ambas viviendas disponían de acometidas ilegales del suministro eléctrico, por lo que se dio aviso a los técnicos de la empresa Endesa, quienes procedieron a realizar una inspección y posterior corte del suministro eléctrico en las mismas.



Los inmuebles son propiedad de las cuatro personas detenidas, dos hombres y dos mujeres, quienes utilizaban las edificaciones como viviendas, lugar para el cultivo indoor de marihuana, y para guardar los útiles necesarios para el cuidado de las plantas.



Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Almería en funciones de guardia, acusados de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Dos de ellos han ingresado en prisión.

