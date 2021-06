Sucesos Cuatro detenidos y desmantelados varios cultivos de marihuana en Adra domingo 27 de junio de 2021 , 12:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En la operación ‘Chantero’ se ha procedido al registro de dos viviendas y detenido a sus responsables por un delito contra la salud pública y otro por defraudación de fluido eléctrico.





Se han incautado 172 plantas de marihuana (cannabis Sativa) y cerca de ocho kilogramos de cogollos dispuestos para su distribución. Además, se ha intervenido todo el material utilizado y necesario para optimizar el cultivo.





La Guardia Civil de Almería, tras finalizar la operación denominada ‘Chantero’, ha detenido a cuatro personas de entre 28 y 32 años, como autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico por cultivar varias plantaciones de marihuana en dos viviendas viviendas de la barriada de Puente del Río- Adra (Almería).



Esta operación se inició gracias a la colaboración ciudadana aquejada del malestar que les estaba ocasionando los continuos cortes de luz derivados de los enganches ilegales, que suministraban la energia para mantener los cultivos de marihuana, en las dos viviendas objeto de la investigación.



Los Agentes realizaron diferentes operativos y discretas vigilancias hasta deteminar la ubicación exacta de los cultivos comprobando que en dos viviendas emanaba el fuerte olor tan característico de las plantas de marihuana y que se podía escuchar el incesante ruido de los aparatos eléctricos utilizados para acelerar y optimizar su rendimiento.



Al proceder a la entrada y registro de ambos domicilios, los agentes han intervenido 172 plantas de marihuana y 7,354 kilogramos de cogollos dispuestos para su distribución. Además se ha incautado todo el material necesario para optimizar el cultivo (aparatos de aire acondicionado, filtros, lámparas, cuadros eléctricos, etc.) y se han neutralizado dos acometidas ilegales a la red de fluido eléctrico



Como resultado de la operación denominada ‘Chantero’ se han detenido a dos personas de 32 y 29 años en la primera vivienda, que convivían con cuatro hijos menores de edad, y otras dos personas de 29 y 28 años en la segunda vivienda, que también convivían junto a sus dos hijos de corta edad. Las cuatro personas han sido detenidas como autores de los delitos contra la salud pública y defraudación al fluido eléctrico.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los cuatro detenidos y la droga incautada, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº. 1 de Berja (Almería).

