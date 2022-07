Economía Cuatro empresas de Almería acuden a BioFach jueves 28 de julio de 2022 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las exportaciones agroalimentarias de Andalucía registran récord histórico entre enero y mayo de 2022 con 6.987 millones de euros Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera potencia la internacionalización de la industria agroalimentaria ecológica andaluza en sus principales mercados a través de una cita estratégica, la feria BioFach 2022, la principal muestra de Europa del sector que se celebra, del 26 al 29 de julio, en el recinto ferial Exhibition Centre Nuremberg de la ciudad alemana de Núremberg. Andalucía es líder nacional, tanto en producción como en superficie ecológica en España y el número de sus industrias se ha multiplicado por cuatro en los últimos diez años. Además, los productos ecológicos andaluces son muy apreciados por los consumidores europeos, que valoran su calidad y variedad. De esta manera, Extenda ha organizado la participación agrupada de 19 empresas andaluzas en uno de los encuentros comerciales más influyentes para el sector ecológico andaluz en el país con mayor proyección comercial en este ámbito, Alemania. Actualmente Andalucía es líder nacional de exportaciones agroalimentarias, al sumar 6.987 millones de euros en los primeros cinco meses 2022 con un crecimiento del 17,5% que ha permitido registrar cifras de récord histórico para este periodo. Asimismo, Europa ha sido su principal mercado, con el 81% de la cuota, y Alemania el primer país de destino, con 1.353 millones de euros (19,4% del total) con un crecimiento del 15,4%, que también ha provocado que se registre un récord histórico en ventas de enero a mayo de 2022. Con esta cifras, Andalucía vende casi 2 de cada 4 euros de los alimentos y bebidas españoles al mercado germano, liderando las ventas nacionales con un 41% del total. Extenda colabora con las firmas andaluzas de productos ecológicos en BioFach desde hace catorce años, teniendo en cuenta que los principales operadores del sector en el ámbito internacional se dan cita en este evento. El objetivo de la empresa pública en esta acción es mejorar la presencia de los productos ecológicos andaluces en los mercados y planificar mejor las producciones para adaptarse a las corrientes de consumo de los potenciales clientes. En la nueva edición de esta feria se han expuesto desde alimentos hasta productos textiles y de cosmética e higiene, estos últimos han contado con un espacio exclusivo denominado Vivaness, la feria de referencia mundial para los fabricantes y profesionales del segmento de la cosmética natural que se celebra de manera paralela a BioFach. Andalucía en BioFach Un total de 19 empresas andaluzas han participado en esta acción provenientes de Córdoba (Almazara Adamuz, Compañía Norteafricana de Comercio, Consorcio Exportador Andaluz, Cortijo de Suerte Alta y Olivarera Los Pedroches), Almería (Asociación AlVelAl , Biosabor, El Jarpil y Natural Crunch) y Jaén (Aceites Guadalentín, Alcanova y Jaencoop). Además, han asistido empresas de Sevilla (Landaluz y Sohiscert), Huelva (Organic Citrus y Hudisa Desarrollo Industrial), Granada (Eurocastell Caña) y Málaga (Almendrera del Sur). La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Liderazgo andaluz en Alemania Las exportaciones agroalimentarias de Andalucía alcanzaron los 6.987 millones de euros entre enero y mayo de 2022, su mejor registro para los primeros cinco meses de un año en la serie histórica, gracias a un crecimiento interanual del 17,5%, el mayor incremento de las cuatro comunidades más exportadoras y más de cuatro puntos superior al de la media nacional (13,1%). En cuanto a los mercados de destino, Alemania, país sede de la feria BioFach, va a la cabeza con 1.353 millones y un alza del 15,4%. Andalucía se mantiene como líder de ventas agroalimentarias de España a Alemania en los primeros cinco meses de 2022, con 1.353 millones de euros en ventas, cifra récord para este periodo, y un crecimiento del 15,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Con estos datos, Andalucía se mantiene como líder de exportaciones de agro y bebidas de España a Alemania, con casi dos de cada cuatro euros de las ventas nacionales, el 41% del total, por delante de la Comunidad Valenciana (21,1%) y la Región de Murcia (15%). La comunidad registra así un superávit comercial de 1.254 millones, casi la mitad del nacional (2.014 millones). Los principales productos vendidos fueron por este orden, los pimientos, con 186 millones de euros (13,7% del total) y una subida del 7,3%; seguidos de los pepinos y pepinillos, con 168 millones de euros (12,4% del total) y un incremento del 51%; y las fresas, con 165 millones de euros (12,2% del total) y un crecimiento del 11,3%. En cuarto lugar se sitúan los tomates, con 151 millones de euros (11,2% del total) y un alza del 23,2%; seguidos de las frambuesas, con 92 millones de euros (6,8% del total) y una mejora del 24,9%; y los calabacines, con 70 millones de euros (5,2% del total) y una subida del 37%. En séptima posición se encentran los arándanos, con 54 millones de euros (4% del total) y una leve caída del 0,7%; seguidos de los cítricos, con 51 millones de euros (3,8 % del total) y una bajada del 6,1%; los melones, sandías y papayas, con 40 millones de euros (2,9%del total) y un incremento del 15,8%; y el aceite de oliva, con 34 millones de euros (2,5% del total) y un crecimiento del 96%, prácticamente el doble y el mayor del top10. Mercado europeo Europa es el principal destino de las exportaciones andaluzas del sector de agroalimentario y bebidas (81% del total), ya que, de enero a mayo de 2022, nueve de los diez mercados fueron europeos. Francia se encuentra en segunda posición, con 885 millones (12,7% del total) y un aumento del 17,3%; e Italia es tercero, con 703 millones (10,1%) y un crecimiento del 25%. Cabe destacar que el mayor incremento de los diez primeros mercados se produce en Estados Unidos, séptimo mercado, con un alza del 27,2% hasta los 419 millones. Asimismo, protagonizan grandes avances Polonia (8º mercado), que crece un 26,1% hasta los 207 millones; los Países Bajos (5º), que crece un 24,4% hasta los 572 millones; y Bélgica (9º mercado), con un alza del 20,7% hasta los 154 millones.

