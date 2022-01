Economía Cuatro empresas de Almería buscan negocio en Argelia con Extenda viernes 28 de enero de 2022 , 12:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La empresa pública organiza más de cien reuniones comerciales en una misión directa en el país, con oportunidades en industria auxiliar de la agricultura, logística y sanidad Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha organizado entre el 24 y el 27 de enero una misión comercial directa en Argelia para nueve empresas andaluzas de diversos sectores de actividad, con el objetivo de incrementar la presencia de productos y servicios andaluces en la que es la segunda economía del Norte de África, después de Egipto, con oportunidades de negocio en múltiples áreas de los ámbitos agroalimentario, industrial o de consumo. Por lo general, la capacidad de producción local argelina es insuficiente y no cubre la demanda de productos por parte de los consumidores y del sector industrial, por lo que el país se mantiene como un importante comprador y cliente de Andalucía. Esta situación, a la que se le suma los planes del Gobierno argelino por modernizar su sistema sanitario, así como su agricultura a través de su Política de Renovación Agrícola y Rural, generan un marco idóneo de oportunidad para la exportación e implantación por parte de empresas andaluzas en el país. En la misión, las nueve firmas andaluzas que han viajado a Argelia han podido entrevistarse con interlocutores de su interés para presentarles directamente sus proyectos y capacidades en áreas como la agroalimentación, la industria del envasado, el frío industrial, la logística o la construcción y gestión de infraestructuras. En esta línea, las empresas han desarrollado más de un centenar de entrevistas bilaterales con compañías y organismos del país y han establecido contacto con la Confederación Argelina de Empresarios, representada en el encuentro por su equipo directivo y 15 empresarios de sectores similares a los de las firmas andaluzas participantes. El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, incidió en el interés de impulsar la internacionalización de las compañías andaluzas hacia Argelia, “un mercado muy extenso, compuesto por 44 millones de personas, con una población joven y en crecimiento, que llegará a los 50 millones en 2030, y que ofrece oportunidades en una gran variedad de sectores en los que la competitividad del tejido empresarial andaluz no sólo está probada, sino que es reconocida internacionalmente, por los grandes avances que para nuestra tierra han desarrollado en materia de sanidad industria auxiliar de la agricultura, logística, construcción, infraestructuras, etc. Ese –señaló— es su principal aval a la hora de llegar a países en desarrollo”. Según ha destacado Bernal, “Argelia posee el cuarto PIB más importante de África, un área que junto a Oriente Medio conforman una de las zonas prioritarias en el mapa de oportunidades que Extenda ha configurado para las empresas andaluzas, por cuanto se espera que protagonice uno de los crecimientos más destacados en los próximos años”. De hecho, ha apuntado que las exportaciones de Andalucía al continente han crecido un 25,8% en los primeros 11 meses de 2021, hasta sumar 2.454 millones de euros, récord histórico para este periodo, superando así los datos anteriores a la pandemia”. “Es un avance muy significativo, que puede prolongarse e incluso expandirse si el sector exterior de Andalucía toma posiciones en el continente, pues, según estimaciones de la OMC, África elevará sus importaciones un 8,8% en 2022”, ha subrayado. Por ello, Extenda ha incrementado su presencia el continente, con el objetivo de ofrecer un servicio diferencial a las empresas andaluzas, sumando a la Oficina de Marruecos hasta ocho antenas de negocio en Argelia, Angola, Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Nigeria, Senegal y Sudáfrica, a través de un acuerdo pionero para ubicar sus sedes en las Oficinas Económico Comerciales de España para racionalizar el gasto. Empresas andaluzas en la misión a Argelia En la misión comercial a Argelia organizada por Extenda ha participado una delegación de nueve empresas andaluzas. Entre ellas, se encuentran cuatro firmas de Almería (Biorizon, Deretil, J. Ronco & CIA y la Autoridad Portuaria de Almería); dos de Córdoba (Hiansa Panel e Impafri); dos de Sevilla (Destilaciones Bordas Chinchurretas e Ingeser Sur Ingenierías); y una de Jaén (Bandesur Alcalá). La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Argelia, la segunda economía del norte de África Argelia destaca por tener un importante peso político y una relevante economía en la región del Magreb. En términos de PIB (2020), es el segundo país del norte de África, por detrás de Egipto, y el cuarto país en el conjunto del continente. Sin embargo, la capacidad de producción local es, en general, insuficiente y no cubre la demanda de productos por parte de los consumidores y del sector industrial, por lo que Argelia se mantiene como un importante país comprador y cliente de España. La industria agroalimentaria es la segunda más grande del país después de la industria de hidrocarburos, que representa a 17.000 empresas, el 95% de las cuales son de gestión privada. Desde el año 2000, la inversión en el sector agrícola ha aumentado considerablemente y se ha convertido en una prioridad del gobierno. Así, la Política de Renovación Agrícola y Rural tiene como objetivo impulsar el desarrollo agrícola, ya que la agricultura de Argelia no es suficiente para abastecer la demanda nacional y sufre una fuerte carencia de productos agrícolas. Además, el sector agroalimentario es un sector tractor del desarrollo y crecimiento de otros sectores como la maquinaria, bienes de equipo, envases, químico, ingredientes etc., y, en general, de productos intermedios que ofrecen interesantes oportunidades de mercado. De hecho, el Plan de Renovación Agrícola y Rural desarrolla programas de intensificación y de modernización para incrementar la producción y la productividad agrícola, lo que genera oportunidades en la venta de semillas, maquinaria, equipos post cosecha, fertilizantes, nutrientes y fitosanitarios, sistemas de riego, invernaderos, silos, etc. Asimismo, el sector del embalaje en Argelia sigue dependiendo en gran medida de la importación de materias primas (vidrio, gránulos, cartón, plástico, etc.), que llegan a alcanzar el 80%, frente a una producción local muy baja. Existe demanda de botes, tarros, tapones, tapas, cápsulas, etc. Respecto a la actividad ganadera, Argelia es un importante criador de ganado, aunque la debilidad de la oferta local obliga a importar cada año carne congelada y animales vivos. Es además uno de los principales consumidores de lácteos del norte de África, cuyo consumo está muy por encima de la capacidad de producción del país, lo que ofrece oportunidades en equipamiento ganadero, salud y nutrición animal. La demanda turística en Argelia es sobre todo interna, pero, a pesar de ello, es un prometedor mercado que se está abriendo al mundo con importantes proyectos en el sector de turismo. Así, está desarrollando un importante plan de construcción de hoteles que, junto al sector de la restauración, requiere de equipos de cocina, panadería, frio, expositores, etc. Por otro lado, Argelia tiene un sector sanitario muy deficiente que requiere ser modernizado. En este sentido, existen oportunidades en los ámbitos de los equipos médicos, electromedicina, parafarmacia, equipamiento y productos de laboratorio, ortopedia, prótesis, etc. Junto a ello, el sector de la construcción y la obra pública tiene un importante peso en la economía argelina, con un crecimiento progresivo, tanto en el sector inmobiliario como en el número y calidad de infraestructuras (puertos, autopistas, aeropuertos, construcción de centros turísticos...etc.). Por ello, existe una interesante la demanda de prefabricados de hormigón, áridos, morteros, etc. Finalmente, son reseñables las oportunidades que ofrece el sector textil y de calzado (materias primas, diseño…), pues la producción nacional es extremadamente baja y hay interés por parte del gobierno en desarrollar su industria textil y de la confección. Récord histórico de exportaciones al continente africano Las exportaciones andaluzas hacia África alcanzaron un nuevo record histórico entre enero y noviembre de 2021 al vender hasta 2.454 millones de euros, un 25,8% más que el mismo periodo del año anterior, superando a su vez los datos del año 2019, anteriores a la pandemia, cuando en los primeros once meses se alcanzaron los 2.290 millones de euros. Con este volumen de ventas, Andalucía se posicionó como la segunda comunidad exportadora a este continente, con el 14,6% del total, solo superada por Cataluña (22,8%). Las provincias más exportadoras hacia África en los once primeros meses de 2021 fueron Cádiz, con 769 millones de euros, el 31,3% del total andaluz, tras descender un 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior; Huelva, con 734 millones y el 29,9%, que dobla sus exportaciones tras crecer un 109%; Córdoba, con 310 millones y el 12,6%, tras alzar sus ventas un 23,5%; Sevilla, con 278 millones y el 11,3%, con un crecimiento del 9%; Almería, con 140 millones y el 5,7%, que crece un 7,7%; Málaga, con 96 millones y el 3,9%, que alza sus exportaciones un 42%; Jaén, con 78 millones y el 3,2%, tras crecer un 18,7%; y, en último lugar, Granada, con 49 millones y el 2%, con un alza del 27,1%. Por países, los que más importaron desde Andalucía fueron Marruecos, con 1.489 millones de euros y el 61%, con un crecimiento del 33,2%; Egipto, con 252 millones y el 10,3%, con un alza del 67%; Argelia, con 139 millones y el 5,7%, que decrece un 10,2%; Nigeria, con 129 millones y el 5,3%, que dobla sus ventas tras crecer un 131%; y Sudáfrica, con 116 millones y el 4,7%, con un crecimiento del 16,9%. A su vez, los productos más exportados fueron los combustibles y aceites minerales, con 937 millones de euros y el 38%, con un crecimiento del 60%; seguido del cobre y sus manufacturas, con 444 millones y el 18,1%, que se alza un 47%; el plástico y sus manufacturas, con 100 millones y el 4,1%, que cae un 2,4%; máquinas y aparatos mecánicos, con 82 millones y el 3,3%, que decrece un 0,2%; y la fundición de hierro y acero, con 56 millones y el 2,3%, que cae un 21,2%. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.