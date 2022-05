Sucesos Cuatro heridos al colisionar dos turismos anoche en Huércal de Almería miércoles 25 de mayo de 2022 , 09:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entre los lesionados hay dos menores de 14 y 16 años Cuatro varones, dos de ellos menores de edad, han resultado heridos al colisionar esta madrugada dos turismos en la localidad almeriense de Huércal de Almería (Almería), según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El suceso ha ocurrido sobre las 00:45 horas, en ese momento, la Policía Local informó al Teléfono 112 de que se había producido una colisión frontal entre dos turismos en la carretera AL-1001 con personas heridas y una de ellas, atrapada. Desde el centro coordinador se activó a los Bomberos de Almería, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil. Fuentes sanitarias han confirmado que la colisión se ha saldado con cuatro varones heridos: dos menores de 14 y 16 años y dos adultos, de 34 y 35. Todos han sido evacuados al Hospital Torrecárdenas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

