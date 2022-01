Sucesos Ampliar Cuatro heridos en el incendio de una vivienda en Berja domingo 23 de enero de 2022 , 10:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Guardia Civil y Policía Local rescataron a dos personas del interior de la casa en llamas



Cuatro personas han resultado heridas a causa de un incendio de vivienda registrado esta madrugada en el municipio almeriense de Berja, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El fuego se produjo en una casa de la calle Cerezos en torno a las 2:45 horas, momento en el que se recibió el primer aviso de socorro en el Teléfono de Emergencias 112. Rápidamente, se activó a Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Bomberos de Consorcio del Poniente, a Policía Local y Protección Civil de Berja. Guardia Civil y Policía Local rescataron a dos personas del interior de la vivienda en llamas, una de ellas en estado inconsciente. En total, han sido cuatro las personas que han resultado heridas: dos hombres de 41 y 44 años y una mujer de 63 que fueron evacuados por los servicios sanitarios al Hospital de Poniente, y un cuarto miembro de la familia que fue atendido en el lugar del suceso. Los Bomberos extinguieron el fuego que ha calcinado una habitación y ha dañado el resto de la vivienda por la acumulación de humo. Según las primeras indagaciones, el origen del incendio pudo estar en una estufa y la mesa camilla. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

