Sucesos Cuatro heridos evacuados al hospital tras colisionar dos turismos en El Ejido viernes 03 de diciembre de 2021 , 07:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El accidente ha ocurrido en la calle Diagonal de la localidad almeriense







Un total de cuatro personas han resultado heridas tras colisionar dos turismos en El Ejido (Almería), según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El teléfono 112 recibió, pocos minutos antes del mediodía, un aviso en el que se pedía ayuda porque dos turismos habían chocado en la calle Diagonal, en la zona de San Agustín. De inmediato, el centro coordinador activó a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los servicios sanitarios de la Junta. Los sanitarios han confirmado al 112 la existencia de cuatro heridos en este accidente: tres hombres (de 25, 32 y 80 años) y una cuarta persona de la que no han trascendido datos. Todos han sido evacuados al Hospital de Poniente. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

