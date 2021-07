Sucesos Cuatro investigados por robo de bicicletas en Almerimar lunes 26 de julio de 2021 , 10:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los Agentes de la Guardia Civil recuperan las bicicletas robadas, que son entregadas posteriormente a sus propietarios.



La Guardia Civil de Almería, en una reciente actuación, investiga en El Ejido (Almería) a cuatro menores como autores de un delito de robo con fuerza mediante escalo, por robar dos bicicletas que se encontraban sobre la cubierta de una embarcación atracada en el Puerto Deportivo de Almerimar-El Ejido. La Guardia Civil, también investiga a otras dos personas por un delito de receptación al comprar a los menores las bicicletas robadas.



La investigación comienza a principios del mes de junio cuando una mujer denuncia, en dependencias oficiales, haber sido víctima del robo de dos bicicletas (valoradas en 12.802 Euros), que se encontraban sobre la cubierta del barco en el que reside, el cual se encuentra atracado en el puerto Deportivo de Almerimar-El Ejido (Almería).



Los Agentes, en primer lugar realizan la correspondiente inspección ocular de lugar corroborando los hechos denunciados y con los resultados de las pruebas recogidas y la utilización de diferentes medios tecnológicos, determinan que los menores acceden al pantalán saltando un muro de unos dos metros y medio. Tras hacerse con las bicicletas vuelven a saltar el muro, pasándoselas de unos a otros con ayuda de unos palets, para posteriormente abandonar el lugar.



Tras una minuciosa labor, los Agentes de la Guardia Civil, realizan una excautiva reconstrucción de los hechos y hacen las gestiones e investigaciones necesarias para la identificación y localización de los autores.



De igual manera, los Agentes localizan las bicicletas, que habían sido vendidas por los menores a dos personas vecinas del mismo municipio, que posteriormente a entregárselas a sus propietarios.



Finalmente, la Guardia Civil de Almería, investiga en El Ejido (Almería) a cuatro menores como autores de un delito de robo con fuerza mediante escalo, tras robar dos bicicletas e investiga a otras dos personas por un delito de receptación al comprar a los menores las bicicletas robadas.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, han sido puestas a disposición de la Fiscalía de menores de Almería y del Juzgado en funciones de Guardia de El Ejido (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.