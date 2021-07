Ciudadanos propone incorporar la lengua de signos a los Plenos de la Diputación

lunes 26 de julio de 2021 , 11:21h

Según el portavoz del grupo provincial de Cs, Rafael Burgos: “Aunque legalmente la lengua de signos está reconocida y es un derecho básico para este colectivo, es una realidad que no se está aplicando”







El grupo provincial de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Almería ha registrado una moción para que las sesiones plenarias de la Institución supramunicipal y los actos públicos cuenten con intérprete de lengua de signos. Así se lo ha trasladado el portavoz provincial de la formación naranja, Rafael Burgos, al presidente de la Asociación de Personas Sordas de Almería (ASOAL), José María Rueda, en un encuentro donde la organización ha incorporado sus sugerencias al texto.



“En la sociedad actual y nuestra provincia no es una excepción, observamos que en el ámbito del servicio público, existen notables barreras de comunicación y falta de recursos que impiden a la comunidad sorda acceder a la información”, ha explicado el diputado de Cs, Rafael Burgos. Recordando, al mismo tiempo, que “aunque legalmente la lengua de signos está reconocida y es un derecho básico para este colectivo, es una realidad que no se está aplicando”.



Por todo ello, la propuesta que el partido liberal ha elevado al Pleno de la Diputación de Almería persigue buscar la igualdad de condiciones e integración de las personas sordas, garantizando el derecho de acceso a la información de los usuarios de la lengua de signos en España (LSE). Asimismo, con la contratación de intérpretes cualificados y acreditados, se podría extender el uso de este código comunicativo al ámbito social, cultural y turístico de la provincia, con el objeto de que las personas sordas puedan disfrutar de la oferta de ocio y tiempo libre como el resto de los vecinos de la provincia.



Por su parte, el presidente de ASOAL, José María Rueda, ha agradecido la iniciativa de Ciudadanos incidiendo en que, desde la asociación, “luchamos por conseguir la accesibilidad universal y no sólo para las personas con movilidad reducida, sino para todas aquellas con algún tipo de discapacidad, incluida la auditiva”. El responsable de ASOAL ha reivindicado que “simplemente somos un colectivo con un código comunicativo diferente y necesitamos que se tome conciencia de ello para desarrollar nuestra vida con normalidad como cualquier otra persona”.



Para concluir, el portavoz provincial de Cs, Rafael Burgos, ha lamentado que “la inclusión de las personas sordas en la sociedad esté siendo un proceso lento aunque, gracias al trabajo incansable de colectivos como ASOAL, sus demandas son cada vez más visibles”. Burgos ha finalizado haciendo un llamamiento a todos los grupos políticos para que apoyen la iniciativa de la formación naranja que “simplemente pretende que se cumpla la ley” ya que a nivel estatal como autonómico, se reconocen los derechos de estas personas y tal y como recoge la normativa: “se les facilitará el acceso a cualquier servicio público en igualdad de condiciones, teniendo presente en dicho servicio la figura del intérprete”.