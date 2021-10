Cuatro museos de la capital abrirán en la noche de 'No en Negro'

‘Doña Pakyta’, el Centro de Interpretación Patrimonial, el Museo de la Guitarra y los Refugios se podrán visitar





Almería no tendrá este año la programación habitual para celebrar la noche de 'No en Negro' con motivo de Halloween, pero cuatro museos de la capital abrirán de forma excepcional. Se trata del Museo de Arte ‘Doña Pakyta’, el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), los Refugios de la Guerra Civil y el Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’.



Los cuatro espacios museísticos permanecerán abiertos durante el día en su horario habitual y, además, lo ampliarán de 20 a 24 horas de la noche. De este modo, los almerienses podrán disfrutar en una jornada diferente, aún sin plena normalidad, de los museos de la ciudad.



No obstante, será una oportunidad para conocer las numerosas exposiciones que albergan y, en el caso de los Refugios, adentrarse en un lugar único para aprender sobre los episodios que se vivieron en la Guerra Civil. Por otra parte, cabe recordar que el próximo lunes, día de Todos los Santos, el CIP también abrirá sus puertas para que los ciudadanos puedan visitar la exposición ‘Halloween Playmobil’.



Será una noche sin actividades multitudinarias, tal y como acostumbraba hasta la llegada de la pandemia, aunque con la vista puesta en que la edición del próximo año pueda celebrarse con normalidad.