La comida saludable y el deporte en la décima Jornada Gastronómica

La comida saludable y el deporte se han fusionado en la décima Jornada Gastronómica, que se ha celebrado este viernes en el Mercado Central de Almería. Una cita que se ha desarrollado de la mano del chef Bruno Fernández-Paniagua, de Catering En Esencia, cuya participación ha cerrado la programación de octubre.



Cabe recordar que las Jornadas Gastronómicas están organizadas por el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial. El objetivo de estas actividades es acercar la gastronomía y los hábitos de la gastronomía local de una forma didáctica y en la que los ciudadanos tienen un papel destacado.



En esta ocasión, el chef ha cocinado dos recetas con el denominador común de la alimentación saludable para practicar deporte. En primer lugar, se han preparado bombones de calabaza y queso de cabra, una elaboración original que conjuga los ingredientes tradicionales con técnicas más innovadoras.



Por otra parte, una ‘crème brulée’ de boniato asado con frutos secos garrapiñados ha sido la segunda receta de la mañana. Un postre que mezcla el dulzor más típico con el toque salado de los frutos secos para construir una delicia que, junto a los bombones, ha podido ser degustada por los participantes de la actividad gastronómica.



Las Jornadas Gastronómicas continuarán el próximo 10 de noviembre con una nueva temática que volverá a poner sobre la mesa la excelencia del sabor almeriense. Las inscripciones para las citas restantes, que llegarán hasta diciembre, siguen abiertas y se puede participar de forma gratuita. Pueden realizarse de forma online a través de la web https://www.innovahosteleriayturismo.com/jornadas/.

