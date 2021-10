Sucesos Ampliar Cuatro personas afectadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Almería capital sábado 02 de octubre de 2021 , 09:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El edificio, situado en la calle Torres Naharro, tuvo que ser desalojado Cuatro personas, de las que no han trascendido más datos, han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Almería capital, según informa Emergencias 112, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.



Minutos después de las 19.30 horas, el Teléfono Único de Emergencias recibió el primero de varios avisos que alertaban de un incendio en un piso situado en la calle Torres Naharro. Rápidamente, el centro coordinador movilizó a los Bomberos, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).



Fuentes policiales han informado al 112 de que cuatro personas resultaron afectadas por inhalación de humo. Las mismas fuentes precisaron que fueron asistidas por los servicios sanitarios de la Junta, que desplazó al lugar tres ambulancias, y trasladados a un centro hospitalario. El edificio tuvo que ser desalojado por completo.



Los Bomberos han indicado, por su parte, que la vivienda siniestrada, localizada en la segunda planta, ha resultado afectada en su totalidad. Varias personas tuvieron que ser rescatada por efectivos del Servicio de Extinción de Incendios de plantas superiores. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.