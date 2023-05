Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Cuevas del Almanzora hace las primeras valoraciones del desastre de las últimas lluvias jueves 25 de mayo de 2023 , 14:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hubo picos y lugares donde se registraron cifras de más de 300 litros por metro cuadrado Cuevas del Almanzora recibió a principios de esta semana, como toda la provincia, las lluvias después de mucho tiempo de sequía. Una alegría, que sin embargo, debido a la fuerza y la cantidad en poco tiempo de agua caída, los daños fueron importantes así como las incidencias, ya que Cuevas fue el lugar en el que más agua cayó en poco tiempo. Cuevas del Almanzora fue el municipio en el que se concentró la mayor cantidad de agua caída en la noche del lunes y la madrugada del martes. Las primeras valoraciones de daños hablan de más de un millón de euros en destrozos tanto en caminos, calles, desprendimientos que hay que retirar… a lo que habría que sumar las pérdidas en las explotaciones agrícolas e infraestructuras del campo, que se están valorando aún. Tras horas críticas y multitud de incidencias, el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, asegura que “fue un auténtico desastre”, ya que anegó viviendas y cultivos enteros, ha destrozado caminos rurales y hubo desprendimientos que taparon algunas vías de tránsito. De hecho, el mismo martes, el alcalde acompañado de la Delegada del Gobierno de la Junta, Aranzazu Martín, el delegado de Agricultura, Antonio Mena y la delegada de Fomento, Belén López, junto a personal técnico recorrieron los lugares más afectados del municipio e hicieron las primeras valoraciones sobre los daños y desperfectos. Se calcula que han sido un total de 150 hectáreas agrícolas dañadas, lo que supone unas cuantiosas pérdidas que se están valorando; aparte de las actuaciones en obras y arreglos que se estima que podrían suponer una inversión de alrededor de un millón de euros. El primer edil asegura que se va a necesitar la ayuda de las administraciones para poder llevar a cabo las necesarias actuaciones para arreglar los daños y recuperar las vías afectadas y recuperar los caminos y las conexiones que se han visto afectadas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.