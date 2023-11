Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Culminan la mejora de la A-349 entre Tahal, Macael y Olula del Río viernes 10 de noviembre de 2023 , 09:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Unas obras que se han llevado a cabo tras las fuertes lluvias vividas el pasado mes mayo y que provocaron desprendimientos de numerosos taludes La delegada Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, ha visitado la zona de la carretera A-349 en la que ya han culminado los trabajos de mejora que se estaban ejecutando tras los desprendimientos de parte de los taludes, causados tras los últimos episodios de lluvias intensas, ocurridas durante los días 19 a 23 de mayo de 2023 en los términos municipales de Tahal, Macael y Olula del Río. Martínez Utrera ha explicado que “los daños consistían en varios e importantes desprendimientos de los taludes de la carretera que han provocado la ocupación de calzada, arcenes, bermas y cunetas, además la acción de escorrentía de una gran masa de agua ha provocado la rotura de obras de drenaje, varios tramos de cunetas longitudinales y de losas de cimentación de obras de drenaje transversales”. Las obras, adjudicadas a la empresa Construcciones Nila por un importe de 739.952,39€, se iniciaron el 25 de mayo de 2023. Se ha tenido que actuar en varios taludes de la carretera A-349 con el objeto de conseguir su estabilidad. Se ha trabajado en el PK 30+900 margen derecho e izquierdo, PK 30+950 margen derecho, PK 32+150 margen derecho PK 32+750 margen derecho, PK 33+050 margen derecho, PK 34+700 margen izquierdo, PK 35+350 margen izquierdo, PK 35+400 margen izquierdo, PK 36+000 margen izquierdo y el PK 45+110 margen izquierdo. Se trata de unos trabajos en los que se han realizado movimientos de tierras para lo que se ha procedido a la limpieza y retirada del material desprendido, así como al saneo de la superficie del talud y la ejecución de bermas que mejoren el ángulo de inclinación del talud y la descarga de peso del mismo. Con el objeto de estabilizar parte del talud se ha instalado una malla metálica de triple torsión colgada del tipo 8x10/16, así como una geomalla volumétrica tipo “Trinter”, para retención de partículas finas, de color marrón, reforzado todo el conjunto con cables horizontales de 12 mm de diámetro, anclados al terreno mediante bulones tipo “Gewi” 25 de hasta 3 m de profundidad. En el PK 32+150 margen derecho y en el PK 35+400 margen izquierdo, así como en el PK 45+110 MI, en el acceso a Macael. Con el objeto de evitar que piedras y bolos de gran tamaño se ha instalado una barrera dinámica con capacidad de absorción de energía de 1.000 KJ, de 4 metros de altura de red y separación de postes cada 10 metros. En el PK 30+900 margen derecho. Se han ejecutado hasta tres muros de escollera para estabilizar el comportamiento de las laderas. Además, se han llevado a cabo reparaciones de elementos funcionales de la carretera dañados por la acción del temporal, como es la solera existente de hormigón bajo el puente de la carretera en el PK 10+850, la cuál ha sido necesaria reparar en parte y trabajos en el PK 6+900 AM, TM de Tabernas, de escolleras y cunetas, sobrevenidos mientras se ejecutaban los trabajos. De igual modo en la zona existente entre el acceso a Macael y el puente sobre el río Almanzora, en Olula del Río, se han ejecutado la reapertura de cunetas, mediante la demolición y retirada de las existentes, así como relleno parcial del material desaparecido en el margen izquierdo. En el margen derecho, hormigonado de cunetas en el primer tramo (desde la zona desde donde vino la avenida de agua), con un ancho de 2 m desembocando en una ODT y un caedero directamente al barranco existente, antes de la estación de servicio. En los otros dos tramos también se han reparado con hormigón, formando otro caedero y una escollera en el PK 45+450, para proteger el terraplén de la carretera. La delegada ha concluido que “estas obras que han permitido recuperar la normalidad a una vía que cuenta con una gran intensidad de tráfico de vehículos, así como de camiones de gran tonelaje, al estar ubicado en una importante zona industrial de la provincia”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

