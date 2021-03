Sucesos Cultivaba marihuana tras una puerta que simulaba ser un frigorífico jueves 25 de marzo de 2021 , 10:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El detenido ocultaba 278 plantas





La Policía Nacional ha detenido a un vecino de 57 años del barrio de Pampanico en El Ejido (Almería) acusado de cultivar 278 plantas de marihuana, la mayor parte de ellas ocultas en un zulo al que se accedía por una puerta que simulaba ser un frigorífico.



Fueron las continuas quejas vecinales por los cortes de luz y el olor característico que desprenden las plantaciones de marihuana lo que puso tras la pista a los agentes ante un posible cultivo ilegal de cannabis sativa en el interior de una vivienda de la calle Alcazaba.



Según ha explicado la Comisaría en una nota, las comprobaciones policiales realizadas por los investigadores permitieron averiguar que la vivienda permanecía las 24 horas del día con las ventanas y persianas cerradas, así como con varias máquinas de aire acondicionado en continuo funcionamiento.



Durante el registro llevado a cabo el pasado martes, la Policía Nacional descubrió una primera plantación de marihuana en el interior de una de las habitaciones de la vivienda, con un total de 98 plantas.



Sin embargo, la perspicacia de los agentes permitió dar con una segunda plantación de mayor envergadura, la cual se camuflaba tras una puerta que simulaba ser un frigorífico. Tras un recuento, la Policía Nacional intervino en el interior de la estancia 180 plantas, junto con 27 focos de 600 vatios, 27 balastros y tres máquinas de aire acondicionado.



Como medidas de seguridad y disuasorias ante eventuales robos, el arrestado poseía además en cada una de las estancias de la vivienda un arma para su defensa, interviniéndose por su envergadura un machete, un puñal, dos cuchillos, un hacha, y una navaja de un metro y medio de longitud.



El responsable de la plantación y morador de la vivienda, quien cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos contra la salud pública, ha pasado a disposición judicial acusado de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

