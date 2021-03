Sucesos Ampliar Investigan a un hombre que cortó las orejas a sus tres perros por "motivos estéticos" jueves 25 de marzo de 2021 , 10:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Guardia Civil investiga a un varón de 67 años de Níjar (Almería) como presunto autor de un delito de maltrato animal e intrusismo profesional por haber cortado las orejas de sus tres perros por "motivos estéticos" en su domicilio a pesar de carecer de formación y habilitación profesional para ello, siendo esta una práctica que está "prohibida". Los agentes pudieron comprobar las supuestas irregularidades relacionadas con la mutilación de las orejas de tres canes practicadas por su dueño cuando realizaban labores de prevención en el Paraje Los Majanos. Fue allí donde observaron a una persona que estaba paseando tres perros, dos de ellos de raza potencialmente peligrosa, que estaban sueltos y sin bozal. Tras identificar al propietario de los canes, apreciaron que los dos perros de raza Dogo Argentino --catalogados como animales potencialmente peligrosos-- y un tercero de raza Cane Corso tenían las orejas cortadas. El mismo dueño habría reconocido ante los agentes que él mismo había realizado esta práctica quirúrgica en su propio domicilio a los dos meses y medio de nacer los perros porque "le gustaba mantener la estética que se solía utilizar para este tipo de razas". Fue después cuando los llevó al veterinario para identificarlos con el microchips. Según los agentes, el hombre no cumplía con los requisitos legales determinados en la normativa sobre perros potencialmente peligrosos, al carecer de la preceptiva licencia. Con todo esto, además de estar investigado por un delito de maltrato se le ha propuesto para sanción administrativa por cuatro infracciones a la normativa vigente por la tenencia de animales potencialmente peligrosos sin licencia, sueltos en lugares públicos, sin bozal y por conducir más de un perro de forma simultánea. Las diligencias y el investigado han sido puestos a disposición de un juez de Almería. La Guardia Civil ha recordado que realizar el corte de las orejas, de la cola, la sección de las cuerdas vocales o la extirpación de uñas y dientes por motivos estéticos en animales está prohibido en España desde la entrada en vigor (1 de febrero de 2018) del Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía. En Andalucía, la Ley 11/2003 de protección de los animales prohíbe practicar mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad ninguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. Sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos, se considera infracción muy grave, según la Ley 50/1999, tener perros o animales sin licencia, hallarlos en lugares públicos sin bozal, no estar sujetos con cadena o llevar simultáneamente más de un animal. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

