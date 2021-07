Opinión Cultura a la altura Diego Cruz Más artículos de este autor Por viernes 16 de julio de 2021 , 20:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







Con la llegada del verano estamos disfrutando de la mejor versión de Almería. Y, a pesar de que la pandemia no nos lo ha puesto – ni nos lo está poniendo- fácil, tenemos una programación cultural a la altura de la gran ciudad que somos y estamos asistiendo a grandes novedades, como el estreno del Cerro de San Cristóbal como el mejor escenario que cualquier artista puede soñar.



Para aquellos que no pudieron asistir, el pasado martes disfrutamos de una de las grandes citas del ciclo de 'Plazeando', en el marco del 54º Festival Flamenco de Almería, con el joven cantaor Aquilino García actuando en el privilegiado mirador, puesto en valor gracias al decidido impulso del Ayuntamiento de Almería.



Y esta no es la única sorpresa que nos trae el Festival en cuanto a nuevos espacios se refiere. El Faro del Puerto será otro de los escenarios impresionantes con la panorámica más espectacular de nuestra ciudad de fondo. Así será el próximo lunes 26 de julio con el arte de con Eduardo Guerrero.



Antes habrá otras citas, en otros rincones de nuestra ciudad como la Plaza Vieja, la Plaza San Roque o Careaga, con Diego El Cachote, Rocío Segura y Anabel Veloso, Antonio El Genil y Ezquiel Benétiez, o nuestro guitarrista más internacional, Tomatito, además de Antonio Reyes, Duquende y Arcángel. Y ya después, para terminar el mes de julio, Emilio Ochando y el taller coreográfico de Javier Latorre.



Pero no sólo es flamenco todo lo que reluce. El Cooltural Fest 2021 sigue su curso en el recinto ferial o el Mesón Gitano con artistas como Sidonie, Ciudad Jara, Stay Homas, Miss Cafeina, Nil Moliner, Bauer, Love of Lesbian, Xoel López, Fuel Fandango, Andrés Suárez, Las Wonder, Arco, Guiu Cortés o Mr. Kilombo; al igual que Cabaret Festival, con El Barrio, Aitana, Carlos Rivera, God Save the Queen o Ara Malikian y en los próximos días 'Dolby Comedy' en El Toyo, con cinco noches de monólogos y cine y otros tres de conciertos, con entrada libre para ver a Héroes, proyecto de Carlos Segarra y Miguel Ángel Escorcia, Los Mambo Jambo y Tenessee; o el ‘Ciclo 3 Lunas’ de la Orquesta Ciudad de Almería en la Escuela de Artes y el Claustro de la Catedral.



Luego llegará la Feria, si el COVID no lo impide, con India Martínez y Bonnie Tyler, entre otros espectáculos, y la post-Feria porque la programación cultural continúa con un mes de septiembre repleto de propuestas. Porque Almería es Cultura segura. Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería 15 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)