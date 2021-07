Capital El sendero ‘La Peseta’ ya está homologado viernes 16 de julio de 2021 , 20:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde realiza parte del recorrido, acompañado del concejal de Deportes, y destaca que “es una señalización muy completa y divulgativa, que ayudará a aumentar la presencia de senderistas”





Almería disfruta de un entorno único con espacios naturales ideales para la práctica del senderismo. Uno de ellos es el camino de ‘La Peseta’, que discurre desde el Complejo Municipal Los Ángeles, en la parte alta de la Rambla, y recorre el antiguo camino hasta Enix, en un tramo de 15,8 Km de longitud y 767 metros de desnivel, que ofrece una espectacular panorámica de Almería y Sierra Alhamilla. El Patronato Municipal de Deportes ha señalizado el sendero denominado denominado PR-A 433 'La Peseta-Camino de Enix' y ha gestionado la homologación según la normativa de la Federación Andaluza de Montañismo.



Una vez terminada la señalización, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se ha calzado las zapatillas de deporte, y acompañado del concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha recorrido los primeros kilómetros, ascendiendo en la montaña para contemplar el material de señalización y la belleza de las vistas de este sendero. “El camino de ‘La Peseta’, que sube a Enix, es frecuentado por miles de almerienses que hacen deporte y disfrutan del maravilloso entorno que tiene la ciudad y la señalización que acabamos de llegar a cabo es muy completa, está homologada por la Federación de Montañismo y no sólo marca las distancias, sino que también aporta información divulgativa, como la presencia del caracol chapa, que es una especie autóctona, la existencia de un aljibe en la subida y habla de la historia de la minería, muy presente en la ciudad”, ha señalado el alcalde.



Fernández-Pacheco ha felicitado al Patronato Municipal de Deportes por su trabajo en el fomento del deporte y ha mostrado el deseo de que la nueva señalización “sirva para que aumente aún más la frecuencia de almerienses que quieran disfrutar de la práctica deportiva y de las vistas de Almería y Sierra Alhamilla”.



Durante el recorrido, el primer edil se ha cruzado con numerosos senderistas que caminando o en bicicleta de montaña recorrían un sendero que se realiza en unas tres horas (más otras tres si se quiere regresar al punto de origen), en una tarde con el sol como compañero de viaje.



El sendero parte del 'parking' de la Ciudad Deportiva Los Ángeles, donde está colocado el primer panel informativo, por un carril de tierra en dirección Oeste, remontando la Rambla de Belén, para ascender por un terreno forestal que sube al antiguo camino de Enix, por el que discurre hasta su punto final, siempre en ascenso. En concreto, discurre por un espacio natural protegido, concretamente por la zona de Especial Conservación Sierra de Gádor-Enix. Un pequeño tramo del sendero coincide con las Vías Pecuarias Cordel de la Campita y Vereda del Caballar, enlazando en su punto más alto con el PR-A 120 que une la localidad de Enix con Almería.





Incluido en el registro general de senderos de Andalucía

La señalización se ha realizado conforme a las marcas federativas de PR® y el recorrido se incluirá como parte del Registro General de Senderos de Andalucía y de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. El alcalde ha destacado que “esta actuación permitirá poner en valor los recursos naturales y culturales del territorio; facilitará a los almerienses la práctica del senderismo; incentivará el conocimiento del entorno natural y de los elementos de la tradición rural de los espacios por donde se transita, buscando una práctica respetuosa, cultural y ambiental; incrementará la difusión, el conocimiento y la sensibilización del patrimonio histórico, natural y cultural como elemento de identidad y recurso de desarrollo socioeconómico sostenible; y mejorará la experiencia turística de la población visitante en los lugares de interés cultural y paisajístico de Almería”.



La mejora del sendero 'La Peseta' contribuirá a que cada vez sean más los almerienses que apuesten por el senderismo, lo que, sin duda, contribuirá a consolidar a Almería como ciudad del deporte.

