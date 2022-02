Almería Cultura celebra el Día de Andalucía con más de 20 actividades jueves 24 de febrero de 2022 , 17:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Juegos interactivos, visitas teatralizadas, talleres monográficos, entre las propuestas divulgativas en los espacios culturales con motivo del 28F La delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera, ha dado a conocer en la Biblioteca Francisco Villaespesa las propuestas que han organizado en los diversos espacios museísticos, conjuntos arqueológicos y monumentales, enclaves, archivos y bibliotecas con motivo del Día de Andalucía. Se trata de una amplia programación cultural, más de 20 propuestas, dirigidas a todos los públicos, con visitas teatralizadas, talleres monográficos, cuentacuentos, conciertos de música andalusí o flamenco para dar a conocer la riqueza cultural de la comunidad andaluza. Cabrera ha resaltado que “el próximo 28 de febrero todos los enclaves culturales de la Junta de Andalucía permanecerán abiertos en horario de mañana”. Con esta programación especial, que acompaña a la campaña institucional impulsada por la Junta de Andalucía para el 28F –‘28F con F de Fuerza’-, los espacios culturales de Almería invita a los ciudadanos a disfrutar del Día de Andalucía desde y con la cultura. Propuestas culturales que en nuestra provincia se llevarán a cabo en el Conjunto Monumental de la Alcazaba, en la Biblioteca Francisco Villaespesa, en el enclave Puerta de Almería, en el de Villaricos y en el Castillo de Vélez Blanco. Para la delegada “la cultura es la mejor forma de poder disfrutar en familia el día de Andalucía”. Eloísa Cabrera ha destacado el impulso del espacio Puerta de Almería con una ampliación de horarios, así como las numerosas inversiones que se están llevando a cabo en la Alcazaba, o la puesta en valor del enclave de Villaricos, todo ello un ejemplo de la importancia que la cultura tiene para el Gobierno de la Junta de Andalucía. Actividades Hoy 24 de febrero el Museo viaja a las Residencias de Mayores. Se trata de una actividad rememorativa en la que los participantes desarrollarán las inicitivas propuestas por las monitoras en torno a la gastronomía, costumbres y raíces históricas de Andalucía, centradas en las colecciones del Museo de Almería. A las 17:00 en la Biblioteca Francisco Villaespesa se presenta el cuentacuentos “Renato Nicanor, un flamenco muy flamenco”. Un adorable álbum ilustrado de un valiente flamenco que nos enseñará que hay muy pocas cosas imposibles para un corazón dispuesto y una voluntad de hierro. El día 25 a las 17:00 el Museo de Almería acogerá “Los Bailes de Andalucía”. La plaza del Museo de Almería se convertirá en un gran escenario al aire libre en el que se presentarán diferentes piezas de baile de la tradición cultural andaluza. Para ello, todo el alumnado de las enseñanzas profesionales de la especialidad de Danza Española bailará a pie de calle piezas de Escuela Bolera, Danza Estilizada y Folklore de Andalucía. El Museo de Almería se transformará el día 26 de febrero para la celebración de un taller de acuñación. Se trata de la recreación de una ceca, donde se seguirá todo el proceso de la fabricación de monedas. Una actividad que incluye desde la fundición del metal para elaboración del cospel hasta la posterior acuñación de la moneda, con el jinete ibero característico de la zona de Urkesken en una cara y una imagen de moneda hispano musulmana en la cara opuesta. También ese día, pero a las 19:00 horas se realizará la visita guiada bajo el título “pinturas rupestres de Andalucía”. Una visita a la colección permanente del museo. Se realizará una panorámica de las formas de vida en la prehistoria andaluza y de las sociedades que nos legaron un conjunto de manifestaciones artísticas que han merecido ser consideradas como Patrimonio de la Humanidad, las pinturas rupestres de Andalucía. En el Conjunto Monumental de la Alcazaba, se celebrará una visita guiada por los Informadores del Conjunto: ‘Conoce Tu Alcazaba’. Un recorrido partiendo de la Puerta de la Justicia, por los tres recintos de la Alcazaba, para dar a conocer en profundidad la historia de la fortaleza, desde sus orígenes ligados al nacimientos de la ciudad de Almaryya hasta época actual El 27 de febrero en el Museo de Almería contarán con la propuesta “Viajando por Andalucía”. Un cuento en el que la narradora realizará un largo viaje por todas las provincias de Andalucía, contando la historia de dos hermanos que, acompañados por sus padres, descubrirán la riqueza patrimonial, la variedad gastronómica y la diversidad cultural de las diferentes ciudades de nuestra comunidad. Ese mismo día en el Conjunto Monumental de la Alcazaba se llevará a cabo la visita teatralizada: ‘Cuentos que te encantan’. Una propuesta que llevará al espectador a viajar en el tiempo a través de personajes históricos almerienses como Fidela Campiña (célebre cantante de ópera) que a través de representaciones teatrales se traslada al visitante al pasado de la ciudad de Almería, desde sus orígenes hasta la conquista cristiana. Además habrá un taller didáctico y un juego de preguntas y pruebas: ‘Exploradores de la Alcazaba’, cuyo objetivo es poner en valor la historia de la Alcazaba junto a las de otros monumentos andalusíes similares repartidos por el territorio andaluz con motivo de la celebración Del Día de Andalucía. El taller consistirá en la realización de un divertido juego de preguntas y pruebas contenidas en sobres verdes y blancos, los cuales a su vez representarán a cada uno de los dos equipos a formar. Y para culminar en el enclave arqueológico de Villaricos se celebrará “Los colores de Roma”. Una breve visita de la mano de una arqueóloga en la que se centrará en la temática del taller, para posteriormente realizar una manualidad en familia. Ésta consistirá en crear los pigmentos necesarios y con la misma técnica que elaboraban los romanos, para poder recrear la pintura mural del Dios Baco aparecida en Baria y expuesta actualmente en nuestro museo. Para culminar estas actividades, el día 28 de febrero abrirán todos los espacios y enclaves culturales de la Junta de Andalucía en horario de mañana. En el Museo de Almería habrá un desayuno andaluz de cuentos. No se va a degustar por el paladar pero sabrá a aceite, tomate y pan. Los participantes olerán el pan de la gallina del tío Indalecio, restregarán los ricos tomates de la huerta de Paca y Pepe y su problema para vender sus ricos tomates y por último un chorrito de aceite de oliva de las aceitunas del olivo del mito de Atenea. El Pasado de Andalucía será otra de las propuestas de este día. En este taller se pondrá en valor la riqueza y variedad del patrimonio arqueológico almeriense representado en dos de sus principales yacimientos: Los Millares y El Argar. A partir del conocimiento de dichos enclaves almerienses tendrá lugar la segunda parte de los contenidos a trabajar durante la actividad: la exposición de otros yacimientos arqueológicos andaluces tanto de los mismos periodos que Los Millares y El Argar como de otros anteriores y posteriores, que permitirán así mostrar a niños y niñas una visión lo más completa posible del mapa arqueológico andaluz En el Conjunto Monumental de la Alcazaba habrá una visita guiada por los Informadores del Conjunto: ‘Conoce Tu Alcazaba’. En estas visitas se ofrecerá un recorrido partiendo de la Puerta de la Justicia, por los tres recintos de la Alcazaba, para dar a conocer en profundidad la historia de la fortaleza, desde sus orígenes ligados al nacimientos de la ciudad de Almaryya hasta época actual. En este mismo espacio se tendrá lugar una visita-taller bajo el título 'Andalucía, un nombre mágico, de origen al-Andalus'. En primer lugar habrá una presentación donde se definirá de forma sencilla las distintas hipótesis del origen del término Andalucía, y centrarán el discurso en el significado de al-Andalus como parte de la historia de nuestra Península Ibérica. Además también estarán abiertos al público el enclave arqueológico de Los Millares, en Santa Fe de Mondújar, así como el Puerta de Almería, en la capital.

