Cultura UAL expone hasta el 20 de abril ‘El otro Cabo’ de Cecilia García-Giralda

viernes 01 de abril de 2022 , 17:32h

La exposición ‘El otro Cabo’ de Cecilia García-Giralda representa dos conceptos estético y social del mar de plástico. Ella asegura que: “Al sumergirme en los invernaderos me di cuenta de que este trabajo no podía quedarse en lo superficial de la mera estética, sino que necesitaba sacar la vertiente social”. Así dio comienzo un viaje emocional que la artista visual emprendió hace un tiempo y que aun sigue en curso, y que “paradójicamente”, surgió en un viaje a California. El fruto está siendo un crecimiento paralelo de la propia Cecilia como artista y de una exposición viva que pudo verse en La Resistencia como “un aperitivo” de lo que ahora llega a la Universidad de Almería, completa y con todo su esplendor actual. Ha sido inaugurada por parte de la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz, quien ha destacado en sus palabras el “lenguaje narrativo muy personal de García-Giralda”.

Ha situado la atención en que “resulta muy interesante el modo en el que proyecta cómo las mujeres migrantes que proceden de África llegan a la costa de Almería, cómo se emplazan en este paisaje tan árido que es el paisaje almeriense, además acompañado por ese mar de plástico, con los invernaderos, viviendo en unas condiciones bastante difíciles”. Ha agradecido que la artista haya querido, “con la sensibilidad que tiene”, reflejar “la llegada de mujeres en este montaje que ofrecemos y ese paisaje en el que van a convivir para poder ganarse la vida”. Además, la vicerrectora ha puesto en valor que el campus de la UAL ofrece con esta, y de manera simultanea, tres exposiciones durante estos días: “Una en la Biblioteca, la de ‘Contemporarte’, que es de fotografías que han realizado estudiantes de las diez universidades públicas andaluzas, otra en el hall del Aulario 4, también de fotografía, que se titula ‘Mi futuro lo escribo yo’, y esta en la Sala de Exposiciones”. Toda la información sobre las visitas guiadas a esta muestra se encuentra en la página web de Cultura UAL, en su Aula de Artes Plásticas, https://www2.ual.es/cultura/aulas-culturales,

Cecilia García-Giralda ocupará ese último espacio hasta el próximo 20 de este mes de abril, agradecida a Cultura UAL, dirigida por Elisa Álvarez, por “apoyar el arte andaluz” y por “dar visibilidad a los artistas emergentes y no emergentes, con una carrera más profesional”.

Sobre su exposición, ha explicado que ‘El otro Cabo’ es un proyecto artístico de un largo recorrido, “que sigue abierto”, por lo que lo mostrado en La Resistencia fue “una antesala de lo que es ahora”. Con ello ha animado a quienes pasaron por esa sala a primeros de marzo acudan a la Sala de Exposiciones de la UAL, donde verán “la exposición al completo”, como es ahora, porque continuará evolucionando: “Me ido a vivir allí y a trabajar el IES de San Isidro para seguir profundizando más, no quedarme en la superficie”. Y es que “va a más, porque conforme más te adentras, más interesante te parece el otro territorio; de hecho, se llama ‘El otro Cabo’ porque nos gusta el Cabo de Gata como sitio de ocio, de belleza extrema, de belleza telúrica, de la naturaleza, pero cuando te adentras y ves la otra cara empiezas a cuestionarte, quién vive ahí”.

Su obra, además, transmite su mensaje con un sesgo de género, hablando de “esas mujeres que están en condiciones extremas de pobreza”. Tan es así que ha llamado la atención sobre que “la exposición toma una doble vertiente, porque cuando me adentro en los invernaderos empiezo a tener más vínculos con la gente que trabaja allí, con mujeres sobre todo, y me doy cuenta de que no puedo seguir haciendo paisajes, porque se queda superficial, en la estética; una vez entablada conversación con ellas, me interesa más su vida, los vínculos, y voy a los asentamientos de Níjar con lo único que yo sé hacer, a través del arte, impartiendo cursos de ‘arteterapia’ a esas mujeres, surgiendo la vertiente más social del proyecto, los vídeos, la instalación con objetos encontrados de las pateras, que cuenta cada uno una historia, y la pintura de gran formato”.

Cecilia García-Giralda ha relatado el origen de todo y su evolución personal y de percepción “Estos paisajes vinieron a mí por un viaje a California; siempre he rehuido un poco de Almería, quería tomar distancia, y una vez allí empiezo a ver que el paisaje del desierto de la costa oeste norteamericana me resuena a algo que ya conocía, y era el paisaje de Almería, el desierto”. A su vuelta se puso a dar forma artística a su inquietud “trabajar sobre el paisaje, que en el colectivo común almeriense es feo, estigmatizado, y a través de Goytisolo, “releo Campos de Níjar”, ha confesado, “me doy cuenta de que tengo que trabajarlo desde mi propia perspectiva”, ha añadido. Se interesó por “las veladuras, las transparencias, el territorio geometrizado”, tomando fotografías del terreno con las que trabajaba en el estudio. Después llegó la parte humana del paisaje y nació ‘Se blanquea’, lo que hasta ahora es conocido por el público, y ‘El otro Cabo’, una nueva propuesta que engloba la anterior en un espectro más amplio.