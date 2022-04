Deportes Ampliar Duelo de ‘líderes virtuales’ en la visita del Poli Ejido CF al histórico CD Vera viernes 01 de abril de 2022 , 17:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Aún invictos ambos conjuntos en la fase de ascenso, los celestes se enfrentan a los veratenses este domingo a las 12 horas en el Campo Las Viñas Tercera jornada a la fase de ascenso a la División de Honor Andaluza, en la que el Poli Ejido Club de Fútbol pretende continuar acercándose a la zona alta después de ganar los dos primeros partidos, el más reciente de ellos por 4-1 al Cuevas CF, y este domingo a las 12 horas se mide a uno de los principales aspirantes a subir. La contienda se celebra en Las Viñas, uno de los estadios más bonitos de Almería, donde el plantel celeste llega siendo quinto con 46 puntos (coeficiente de 1,9167), a cinco del sexto (1,8636 de coeficiente), a uno del cuarto (2,1364 de coeficiente) y a dos del tercero, el cuadro veratense precisamente, que suma 48 puntos (2,1818), a cinco del segundo (2,2083 de coeficiente) tras iniciar el tramo decisivo empatando y viniendo de batir 1-3 al CD Huércal. De esta manera, los ejidenses irían líderes con seis puntos de haber empezado la fase de ascenso sin contar los resultados y puntuaciones de la liga regular (como las liguillas de ascenso antiguas), mientras que si solamente se tuvieran en cuenta los resultados ante conjuntos clasificados para la fase de ascenso (como en la campaña 2020/21), sería el Vera el que encabezaría la tabla con 21 puntos. Rival que casi nunca pierde No en vano, el equipo levantino, lideró el Grupo 1 en la fase liguera atesorando 44 puntos en 13 victorias, cinco igualadas y dos derrotas, tratándose del combinado que menos encuentros ha perdido en lo que va de curso, además de todo un histórico del balompié provincial, que militó ocho temporadas en la desaparecida Tercera División (la 1988/89 y de 2003 a 2010). Coincidió con el Polideportivo Ejido en la primera de todas y también varios años anteriores en la Regional Preferente Andaluza y en la Primera Regional Andaluza (equivalen a la actuales Tercera RFEF y División de Honor Andaluza), compartiendo camino igualmente con el filial del Poli en categoría provincial, autonómica y Tercera. Francisco Cobo, quien fuese jugador del CD Vera en la época dorada, entrena a una plantilla en la que figuran muchos futbolistas que han competido en Tercera e incluso alguno en la Segunda División B (ahora se llama Primera RFEF), sobre todo en las filas del Águilas FC de la cercana localidad murciana. Una ‘final’ para los juveniles Por otro parte, el Poli Ejido CF de la Tercera División Andaluza Juvenil encara una cita vital en la lucha por ascender a la Segunda División Andaluza Juvenil (categoría de bronce de dicha edad), visitando al CD Maavi este sábado a las 16 horas en el Estadio Antonio Peroles de Roquetas de Mar, dentro de la vigésimo quinta jornada. Así, el Poli que dirige Bienvenido Bretones marcha en el tercer puesto cosechando 40 puntos, a seis de los roqueteros que se hallan segundos y cierran las plazas de ascenso. En la semana previa, los celestes vencieron 3-2 a Las Norias CF B, Maavi cayó 3-1 contra el líder CD Oriente B y, en el duelo de la primera vuelta, hubo empate 1-1, por lo que el golaveraje puede ser determinante a favor del cuadro ejidense o de su adversario, dependiendo de si hay triunfo o pérdida faltando poco para acabar. JORNADA 3 (03-04-22) Cuevas CF – UD Pavía PD Garrucha – CD Viator CD Villa de Albox – CF Adra Carboneras CF – CD Huércal POLI EJIDO CF – CD Vera (domingo, 12.00) Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

