Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Curso de Técnicas Endoscópicas Avanzadas en el Hospital Poniente jueves 21 de septiembre de 2023 , 15:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de una veintena de especialistas de diferentes puntos de España se dan cita durante dos jornadas para abordar el método de la hidrodisección El Hospital Universitario Poniente organiza esta semana una nueva edición, la segunda este año, de su Curso de Técnicas Endoscópicas Avanzadas. Durante dos días, especialistas de diferentes centros de España se darán cita para abordar la hidrodiseción y el cierre de defectos mucosos en la endoscopia digestiva. El curso incluye el análisis de casos en tiempo real, retransmitidos en directo desde la Unidad de Digestivo del centro. El curso ha sido inaugurado esta mañana por el director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas, junto al director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta y el director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Digestivo del centro, Francisco Gallego. El director gerente del SAS ha dado la bienvenida a los asistentes y ha felicitado “a la Unidad de Digestivo del Hospital Universitario Poniente, por poner en marcha una vez más una formación de altísimo nivel y de gran interés, que reúne en Almería a algunos de los mejores endoscopistas de nuestro país”. El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, ha recordado que “nuestra UGC de Digestivo ha sido pionera, tanto en la apuesta por la excelencia en el ámbito de la endoscopia digestiva, como en la formación de calidad en este ámbito, algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos”. El director de la UGC de Digestivo y responsable del curso, Francisco Gallego ha explicado que “en esta ocasión nos centramos en la hidrodisección, un método que se utiliza en la endoscopia digestiva para resecar lesiones o tumores en estadio temprano en el tubo digestivo, así como para el tratamiento de otras muchas patologías digestivas, como tumores submucosos, acalasia, divertículos de zenker o esófago de Barrett”. “Este método consiste en la inyección de un fluido entre la capa superficial del tubo digestivo (mucosa) y la capa muscular. De esta forma se consigue eliminar la lesión de forma segura, sin tener que recurrir a métodos más agresivos, como la cirugía. Para su aplicación se emplea un tipo de bisturí especial, que permite la perfusión controlada de fluido en el espacio submucoso”, señala Gallego. El Hospital Universitario Poniente viene aplicando la hidrodisección desde hace varios años, con resultados muy satisfactorios para el paciente, que puede recuperarse de forma más rápida y segura. A lo largo del curso se analizará el uso de esta técnica en diferentes tipos de patologías, con el empleo del equipamiento técnico más novedoso existente en el mercado. Entre los ponentes se encuentran profesionales de hospitales de Andalucía, Madrid, País Vasco y Cataluña. Dos jornadas de trabajo El curso incluye dos jornadas de trabajo, con el análisis de casos reales. Las sesiones se han iniciado esta mañana, con tres bloques, en cada uno de los cuales se han presentado casos reales, intervenidos y retransmitidos en directo y charlas de los ponentes. En estos tres bloques se ha analizado el empleo de la hidrodisección en el tratamiento de lesiones de colon y recto y en pacientes con acalasia, divertículos de Zenker, perforaciones y defectos del tubo digestivo o esófago de Barrett. En la segunda jornada, prevista para mañana viernes, se incluirán otros dos bloques de trabajo, en los que se debatirá de nuevo sobre el tratamiento del esófago de Barrett y los divertículos de Zenker, así como sobre la sedación en la endoscopia digestiva. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

