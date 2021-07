Diputación impulsa las tradiciones de la provincia con la Muestra de Música Tradicional de la Alpujarra

sábado 17 de julio de 2021 , 20:13h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El Casino del municipio almeriense de Dalías albergará este domingo a cuatro grupos de música y baile y troveros del territorio que comparten Almería y Granada







Los Festivales de Música Tradicional de la Alpujarra, se vienen celebrando desde 1982, todos los segundos domingos de Agosto, de forma itinerante, en Pueblos de la Comarca que comparten Almería y Granada. El año pasado, la irrupción de la crisis santiaria del COVID-19 impidió la celebración de la XXXIX edición del Festival en Dalías, pero gracias a la apuesta de ‘Abuxarra’ para que no se perdiera el contacto con la música los grupos enviaron grabaciones de sus rescates y se pudo disfrutar de un Festival Virtual a través de Youtube.



“Este año, ante una situación similar y dadas las características del Festival, que mantiene una asistencia media de mas de doce mil personas, por ser el lugar de encuentro de alpujarreños de toda la Comarca y la gran afluencia de amantes de la música tradicional, el hacerlo presencial, es imposible, por ello, tendrá que repetirse de forma virtual” explica Adolfo García, presidente de Abuxarra.



Dos años consecutivos, sin actividad en los Grupos, es mucho tiempo y puede suponer un problema, para reiniciar los ensayos y la labor de rescate necesaria para la continuidad del Festival. Por ello la Asociación Cultural Abuxarra, en coordinación con las Diputaciones de Almería y Granada ha organizado, dos actividades de Música Tradicional: Una en Pórtugos (Granada), donde se celebró el último Festival en 2019 y otra en Dalías, donde debería celebrarse, el de este año.



La Muestra en Dalías, será mañana domingo día 18 de julio a las 18 horas, en el Casino de Dalías, con la participación de los Grupos de Música Tradicional: La Garita de Dalías, Barranco Gurrías de Adra, Zaharagüi de Alcolea y Barranco Almerín de Adra. También estarán el grupo de troveros que conforman Sevilla, Peret, Mejías, Constantino, Panadero y Morón.



Las actividades, serán grabadas y editadas, el máster de la grabación, será depositado en el Centro de Documentación Musical de Andalucía en Granada. Se escogerá una de las canciones de cada grupo, que junto a las que envíen el resto de los no participantes y la actuación de los Grupos de Troveros, como Fin de Fiesta, se colgará el domingo 8 de Agosto, en Youtube, como Festival Virtual de Música Tradicional de La Alpujarra 2021.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán reafirma la importancia que tiene este Festival, que este año debido a la situación sanitaria será solo una Muestra. “Hablamos de una de las manifestaciones culturales más importantes de toda Andalucía que tiene como objetivo conservar y difundir nuestras tradiciones. El Festival a lo largo de sus años de historia ha logrado mantener y divulgar las raíces que han hecho tan singular a la Alpujarra”.



“Tenemos la esperanza de que el próximo año se pueda llevar a cabo el Festival con total normalidad con la masiva asistencia de público de toda la Alpujarra y llevarlo a cabo en Dalías. El Festival siempre ha mostrado la tradición, productos, gastronomía y en definitiva la cultura alpujarreña”, apunta Guzmán.

Grupos participantes

La Garita de Dalías. En 1983 nace el grupo La Garita para representar a Dalías en el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, teniendo a componentes dalienses y unidos por el gusto hacia la música y las tradiciones orales, rescatando bailes muy antiguos como la Jota de Celín, el Olé, el bolero y la petenera, bailes dalienses por antonomasia.



Canciones de corro y ruedas de ánimas, mayos, muleros, labores agrícolas y ganaderas han servido para escenificar y recordar trabajos del campo y sierra como la trilla, esquilar, esparto, faenas uveras, engarpe y la poda y muchos más incluyendo los primores de las mujeres dalienses, bolillo, ganchillo, bordado a mano.



El grupo cuenta con muchos premios a la labor del rescate, participando en los Festivales de Música de la Alpujarra. En Dalías junto con otros grupos actuando en ‘Unidos por el Folclore’ con grupos de otros países. En fiestas patronales, carnavales y por Navidad hacen hermanamientos y encuentros con otros grupos cantando villancicos.



Han participado en Festivales benéficos en el Casino, también colaboran con aquellos ayuntamientos o asociaciones que pretenden dar a conocer el riquísimo patrimonio folclórico de Dalías y la Alpujarra y sin olvidar a Celín donde acuden cada vez que son requeridos. En la actualidad, el grupo cuenta con 13 voces y 9 músicos entre guitarras y bandurrias.



Grupo Barranco Gurrías (Adra). A mediados de los años cincuenta, tres jóvenes alpujarreños de los cortijos de Gurrías, barriada de Adra, inician su “carrera” musical, son autodidactas, aprendiendo visual y de oído, de sus mayores, la autentica Música Tradicional Alpujarreña. Antonio Sánchez con la guitarra, Paco Martínez y José Maldonado con violines artesanales, hechos con latas de conservas, son el alma de las fiestas de los cortijos, Antonio y Paco, hace años que ya no están y José, es en la actualidad el representante del Grupo.



Matanzas, siegas, desgrano del maíz, Fiestas Patronales, Bodas y Bautizos, se alegran con su música y son el acicate, para que los asistentes, se lancen a bailar y cantar canciones, propias de la celebración y que los troveros desplieguen sus quintillas improvisadas y aparezca la “picailla” entre ellos. El grupo va aumentando, con músicos y parejas de baile, de los ‘Niños de Gurrías’, como eran conocidos en los cortijos y barriadas de su entorno, pasan a ‘Los de Gurrías’.



En los años setenta, casi todos sus componentes, se dispersan por el Poniente Almeriense, Vícar, Roquetas y El Ejido, reciben a estas familias de agricultores alpujarreños, que se adaptan a las nuevas técnicas agrícolas de los enarenados primero y a los cultivos bajo plástico mas tarde, pero sin perder sus tradiciones. Siguen reuniéndose con la música, como objetivo, participando en el II Festival de Música Tradicional de La Alpujarra, organizado por la Asociación Cultural Abuxarra en Murtas, el año 1983, con el nombre de ‘Barranco de Gurrías’, que mantienen en la actualidad, no faltando a ninguno de los treinta y seis Festivales que desde esa fecha se han celebrado.



Rescatan letras, indumentaria y bailes, representando, las faenas agrícolas, que las justificaban, siempre manteniendo su autenticidad y sus raíces. Han dado a conocer en muchos lugares de Andalucía y Murcia, sus Fandangos Robaos y las Mudanzas del Río, máximo exponente del folclore Alpujarreño. En la Expo del 92 en Sevilla, durante una semana, pudo conocerse y disfrutar de su autenticidad, en el Pabellón de Andalucía.







Zaharagüi de Alcolea. El grupo de música Zaharagüí inició su andadura en octubre de 1.992, fecha del primer taller de música que se organizó. Alcolea participó en el Festival de la Alpujarra de 1993 en Dalías, desde entonces, ininterrumpidamente han asistido a esta cita. Durante todo este tiempo la Asociación ha llevado a cabo multitud de actividades, destacando el trabajado en el rescate y la conservación de las costumbres alcoleanas como forma de poner en valor la cultura, las tradiciones que en otro tiempo formaron parte del día a día de los antepasados, marcada por una trayectoria que imprime un carácter, una forma de ser, un modo de entender la vida, un patrimonio inmaterial que al final define y da carácter a todo un pueblo.



La asociación mantiene un taller de música durante todo el curso, donde el objetivo principal es poder ir nutriendo al grupo Zaharagüí, de modo que se pueda garantizar el funcionamiento y la permanencia en el tiempo.



Dada esa larga trayectoria, destacan las actuaciones que desarrollan durante el año; en Navidad el encuentro de villancicos tradicionales, el aguinaldo recorriendo todos los rincones del pueblo, carnaval buñuela y entierro de la zorra, primavera las cruces de mayo, … después seleccionar los temas para el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, actuaciones de verano, participación en distintos eventos culturales, jornadas, etc. Los temas seleccionados del repertorio para esta muestra son ‘La Bordadora’, ‘Mira mira como vengo’, ‘Los jardines del cielo’, ‘Los quintos en Almería’ y ‘Dile que no voy’.



Grupo Barranco Almerín de Adra. A principio de los ochenta, se creó el Grupo Barranco Almerín, con la finalidad de investigar, conservar y difundir la cultura tradicional de la comarca. Desde este momento han realizado y colaborado en infinidad de actividades y eventos dentro y fuera de nuestra comarca.



Desde 1988, hasta hoy sin faltar ningún año, vienen participando en el magnífico y necesario Festival de Música Tradicional de La Alpujarra organizando por la Asociación Cultural Abuxarra.