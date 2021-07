Capital Cerca de 150 jóvenes disfrutan de la primera edición de la jornada 'Adolescentes y hip hop' de la mano del Ayuntamiento y Cruz Roja sábado 17 de julio de 2021 , 20:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejal Paola Laynez participa en Cruz de Caravaca del movimiento cultural callejero que pone en valor el ocio joven positivo e inclusivo a través de breakdance, rap, graffitis, freestyle y Dj



Cerca de 150 jóvenes han disfrutado de una jornada de ocio positivo e inclusivo de la mano de una veintena de voluntarios del movimiento hip hop que han llenado la plaza Primero de Mayo en el barrio Cruz de Caravaca con actividades de graffitis, breakdance, freestyle y Dj. Una jornada, que quiere ser la primera de muchas, organizada entre el área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería y Cruz Roja Juventud, con el propósito de llegar a los adolescentes utilizando el hip hop como hilo conductor que reivindica una diversión sana y de valores con la igualdad o la inclusión como telón de fondo.



La concejal delegada de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha participado de esta jornada que pone el acento en el arte callejero y apuesta por un ocio joven, positivo como antesala de un proyecto de intervención socioeducativo posterior dirigido a adolescentes con problemas de absentismo escolar y sus familias, con los que se ha intervenido durante el curso a través del Centro de Servicios Sociales Rambla Belén-Amatisteros.



La jornada ha reunido además a los participantes en el taller de hip hop que desarrolla desde hace seis meses Cruz Roja y que, coordinados por Penélope Escánez, comparte con el área de Familia el interés “por llegar a los más jóvenes con una manifestación cultural, de ocio y diversión que permite modificar hábitos y mejorar habilidades”. Así lo ha explicado la concejal, que ha podido comprobar cómo el hip hop pone el acento en el arte callejero como movimiento intercultural, de convivencia y creatividad, además de como planteamiento inclusivo y defensor de valores como la no violencia en el ámbito familiar o comunitario.





Rap inclusivo

Laynez ha tenido la oportunidad de conversar con jóvenes grafiteros, el rapero ciego Raúl Martínez, y los casi veinte participantes en la 'batalla de gallos' que hacen de la palabra y la agilidad mental sus armas para defender la igualdad o la no violencia. Ha agradecido a todos su participación voluntaria en esta jornada, en la que también han tenido presencia los voluntarios de la asociación Almoronía, que han ayudado a los mayores durante el confinamiento por COVID.



Llegados desde Pescadería, pero también de El Quemadero-Fuentecica y otros barrios de la ciudad, han sido casi 150 los jóvenes de entre 14 y 25 años los que han disfrutado de una jornada, que quiere convertirse en actividad permanente e ir desarrollándose en diferentes puntos de Almería. Una jornada que propone un ocio alternativo basado en la educación en el tiempo libre, han explicado desde Cruz Roja Juventud, desde donde han puesto en valor el voluntariado de músicos y artistas callejeros interesados en transmitir el movimiento hip hop como espacio de convivencia para jóvenes y adolescentes.



Temas sociales y de actualidad

Un movimiento, insisten, que permite trabajar, a través del hip hop, temas sociales y de actualidad, fomentar la creatividad y el pensamiento crítico entre adolescentes y jóvenes, favorecer el ocio positivo y saludable, además de adquirir valores de tolerancia social.



Las diferentes actividades desarrolladas en la plaza Primero de Mayo se han agrupado en cinco talleres: graffitis, rap, breakdance, freestyle y dj. Así, los participantes han pintado graffitis en paneles blancos, han expuesto sus composiciones de rap, se han enfrentado en ‘batallas de gallos’ con un dj como maestro de ceremonias y dos bailarines de breakdance han realizado exhibiciones y han enseñado coreografías a los asistentes. Además, la plaza ha contado con un espacio dedicado a practicar este estilo musical que consiste en rapear con bases, ritmos y flows, de manera improvisada.



Un espacio juvenil lleno de arte, ocio y cultural, además de respeto e inclusión. De hecho, la jornada ha contado con un Punto de Información Juvenil y otro de Información Violeta contra la violencia de género. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

