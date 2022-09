Sucesos Daña 15 transformadores de Endesa y antenas de comunicaciones jueves 01 de septiembre de 2022 , 15:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Incendio provocado en el centro de Viator (Almería), situado junto a un colegio e instituto, obliga a los agentes a evacuar la escuela de verano por riesgo de explosión La Guardia Civil de la Comandancia de Almería tras una ardua investigación, detiene a un varón como autor de un delito de estragos, que causa daños en 12 centros de transformación de Endesa en Almería, e incendia otros tres en los municipios almerienses de Viator y Huércal de Almería y además también daña unas antenas de comunicación de Viator. Esta investigación se inicia a raíz de las distintas denuncias presentadas por representantes de las empresas afectadas, donde se pone en conocimiento de la Guardia Civil que se han producido daños en 12 centros de transformación de Endesa en Almería, se incendian otros tres en los municipios almerienses de Viator y Huércal de Almería y además también se incendian con alcohol una antenas de fibra óptica en Viator. Solamente en los incendios producidos en Huércal de Almería y Viator (Almería) se estiman unos daños de más de 30.000 euros, si valorar los daños ocasionados por las pérdidas sufridas a raíz de cortes de suministro eléctrico. Durante el incendio de este segundo, Policía Local del municipio alertada por el 112, tiene que evacuar a los alumnos de la escuela de verano de un colegio próximo, al existir riego o propagación del incendio. El personal de la Guardia Civil encargado de la investigación, primeramente recoge todos los indicios disponibles en los lugares afectados y recaban toda la información necesaria de los posibles testigos, lo que permite realizar una detallada reconstrucción de los hechos y situar en cada uno de ellos a un mismo vehículo, determínate para identificar al autor. Como resultado de esta ardua y minuciosa investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería localiza y detiene, a un vecino de Almería, como autor de un delito de Estragos, por los daños ocasionados en los 15 centros de transformación y 1 de comunicación de los municipios de Almería, Huércal de Almería y Viator (Almería). Las diligencias instruidas junto al detenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

