Deportes Actividades deportivas en el décimo aniversario de Ego jueves 01 de septiembre de 2022 , 15:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, y el gerente del centro, Francis Miras, han presentado la iniciativa que se alargarán hasta final de año El 10 de septiembre del año 2012 abrió sus puertas Ego, el centro deportivo que ha contribuido de manera decidida a que los almerienses practiquemos alguna actividad física, y, por tanto, al bienestar de la ciudad. Un décimo aniversario que celebrarán por todo lo alto con actividades en la Plaza de las Velas y una Gala en el Teatro Cervantes, y a las que sumarán iniciativas hasta final de año. El Patronato Municipal de Deportes colabora con Ego y, por ello, la sociedad almeriense disfrutará de unas jornadas donde no faltará la actividad. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, junto al gerente del centro, Francis Miras, presentaron la iniciativa durante una rueda de prensa. Juanjo Segura manifestó la felicitación a través del Ayuntamiento de Almería a “todo el equipo de Ego, representado por su gerente Francis Miras, por el enorme trabajo que desarrollan sus instalaciones”. El enclave de la capital cuenta con más de 16.000 metros cuadrados, tres piscinas, 10 pistas de pádel, 6 estudios para actividades dirigidas, 3 estudios para entrenamiento personal, y 1.400 metros cuadrados para fitness. Y lo que es más importante: más de 10.000 socios que cada día hacen deporte. Juanjo Segura apostilló que “con estos diez años de colaboración con el Patronato Municipal de Deportes y la sociedad almeriense es necesario celebrarlo”. Y, además, deseó que “dentro de otros diez años vengamos a celebrar el vigésimo aniversario y que Ego siga contribuyendo a que los almerienses hagamos deporte”. A su lado, el gerente de Ego, Francis Miras, detalló que, aunque, “los tres últimos años han sido difíciles, nos lanzamos a la aventura y son diez años al servicio de Almería, consideramos que hay que celebrar esto como se merece y se harán dos grandes eventos en un entorno inigualable”. Los actos serán, el 10 de septiembre, primero en la Plaza de las Velas, donde habrá una Bike Challenge Almería, con 125 bicicletas y tres sesiones de 45 minutos; máster class de zumba; y masterclass de BodyCombat. Además, a las 21.00 horas de la noche se cambiarán la ropa deportiva por la de etiqueta para compartir la Gala 10º Aniversario en el Teatro Cervantes. Entre los eventos especiales que están ya programados son: el 24 de septiembre, sesión de yoga en el Mesón Gitano; el 25 de septiembre, evento infantil y junior. El 8 y 9 de octubre se realizará un evento de cross en las instalaciones de Ego y del 12 al 19 de noviembre un torneo solidario de pádel ‘Actays’. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.