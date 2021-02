Dani Rovira estará en mayo en el Auditorio Maestro Padilla con ‘Odio’

miércoles 24 de febrero de 2021 , 16:16h

El monologuista malagueño ofrecerá un doble pase los días 21 y 22 de mayo, en el marco de la programación de primavera del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería