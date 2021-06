Deportes Darío Ruiz, vencedor en el Vanguard Stars en Portugal miércoles 16 de junio de 2021 , 09:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Victoria para el tenista del Club de Tenis Aguadulce en la primera sede de este torneo internacional que recorre también puntos de España y Francia



El joven tenista roquetero Darío Ruiz, perteneciente al Club de Tenis Aguadulce, se proclamó este fin de semana vencedor en el Vanguard Stars disputado en Lisboa (Portugal) en la categoría sub’10 masculina, completando una extraordinaria tanda de partidos en esta sede del torneo, que recorre Portugal así como distintos puntos de España y Francia.



Darío Ruiz derrotó en la fase de grupos a António Rodrigues y a Duarte Santa María por sendos 4/0 4/0, y también a Misha Botelho por 4/2 5/3. Con estos resultados ante tres tenistas portugueses, el joven deportista almeriense se clasificaba para las semifinales y se postulaba ya como uno de los grandes favoritos a la victoria final.



Ruiz se enfrentó al otro tenista español del cuadro, José Merlos, por una plaza en la final, pero el roquetero no dio opción alguna a su rival, ganando por 4/0 4/0. En la final, frente al portugués Francisco Sardinha, Darío Ruiz volvía a apuntarse el triunfo, en este caso por 4/1 5/3, para hacerse con el título. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

