Opinión Datos averiados Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por lunes 30 de mayo de 2022 , 07:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia No todo vale en política, y tampoco en época electoral, pero mientras eso es la teoría que todos jalean, lo cierto es que al final sí, todo vale en política, y más en campaña. Vamos a dar unos cuantos ejemplos de datos averiados con los que el PSOE, y a su rebufo otros partidos políticos, insiste en ellos una y otra vez a ver si cuela. Y la cuestión es que si nosotros en Noticias de Almería tenemos las cifras correctas, y otros usan falsas, solo se explica por la intencionalidad clara de mentir para rebañar algún voto despistado. ¿Es cierto lo que dice la candidata socialista Noemí Cruz sobre el despido de docentes en Andalucía? Según la estadística oficial de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y en concreto en Recursos Humanos, el número de docentes no ha dejado de crecer desde 2013, de ahí a 2017 el crecimiento fue lento, luego se aceleró, y aumentó aún más con la llegada del PP y Ciudadanos al Gobierno andaluz. De este modo, Juanma Moreno cogió Andalucía con menos de 100.000 docentes, y ahora hay más de 101.000, y eso que este gráfico y estos datos no incluyen la plantilla de apoyo COVID, como tampoco el personal que realiza funciones de Inspección Educativa ni el de Primer Ciclo de Educación Infantil. Tampoco al profesorado de Enseñanzas no regladas de música y danza. Objetivamente hay unos 3.000 docentes más que hace tres años, no 3.000 menos, y eso sin añadir los mencionados. Podría interpretarse que la candidata, lo que censura es la no renovación de ese personal extra contratado por la pandemia, pero no lo especifica en su crítica, que habla de profesorado en general, y en cualquier caso, no serían despidos sino finalización de contratos habida cuenta de que ya no se producen las circunstancias excepcionales que los motivaron legalmente. Pero para revolver el río, ella no aclara a qué docentes se refiere, si a los de plantilla o a los "extra", y tampoco si cuando habla de "despido" se refiere a extinción de contrato, y en todo caso, está el dato clave de que hay más de los que había, se cuenten como se cuenten. En el caso de Juan Antonio Lorenzo, número uno en la candidtura del PSOE, en una entrevista con Noticias de Almería afirmaba que el presidente Juanma Moreno ha despedido a 8.000 sanitarios, al repreguntarle diciendo que de los 20.000 contratados para el covid19, a 12.000 se le renovó automáticamente, y los otros 8.000 fueron recontratados posteriormente, contestó “preguntemos a los sindicatos”. Pues bien, se ha reunido con el sindicato SATSE, de enfermería, pero curiosamente ese punto no aparece en la nota de prensa emitida posteriormente. Tenía la oportunidad de preguntar, como él mismo sugirió, e insistir en el dato, pero prefirió no hacerlo. El motivo es evidente. No solo eso, el candidato José Luis Sánchez Teruel, hace una rueda de prensa para quejarse, ante el Hospital de la Cruz Roja, de los incumplimientos en materia sanitaria del PP, pero es interesante destacar que ya no habla de “despidos” de sanitarios, y tampoco insiste en la reducción de camas hospitalarias en la provincia, como hacían hasta hace poco, y es que éstas son más. El Hospital Materno-infantil dispone de más camas que las perdidas con el de la Cruz Roja. En otra nota de prensa emitida por el PSOE-A se indica que "En esa misma línea, destaca el incremento de partidas reflejado también en actuaciones como la del AVE Murcia-Almería, que contaron con un montante de ocho millones en 2017 y 88 millones en 2018 con el PP frente a los 335 millones previstos en total este año, cuatro veces más." pero para ser exactos, debería indicar que se refieren solo a promesas pintadas como Presupuestos Generales del Estado (PGE), porque la realidad es otra bien distinta. Así, por ceñirnos a los años mencionados por los socialistas, en 2017con gobierno central del PP, se invirtieron 11 millones, es decir, tres más de los prometidos... pero en 2018, el año de la moción de censura contra Mariano Rajoy, de los más de 89 prometidos (no 88), las adjudicaciones ascendieron a 21,28 millones. Los años siguientes, con el PSOE de Pedro Sánchez en el Gobierno, no fueron mejor, ya que en 2019 se prometió la misma cantidad, pero inversión fue de 38,6 millones, y en 2020 se anunciaron los mismos millones, pero la realidad se quedó en 31 millones. En 2021 los PGE recogían más de 500 millones, pero la adjudicación se redujo a algo más de la décima parte. No parece que con estas cifras el PSOE esté en condiciones de ponerse como ejemplo. Vamos a terminar con otra de infraestructuras. El PSOE denuncia que el PP no ha acabado la Autovía del Almanzora, pero no menciona que la proyectaron ellos, los socialistas, en 1986, pero fueron incapaces de poner la primera piedra hasta 2005, e incapaces de acabarla, hasta el punto de que cuando dejaron el Gobierno de la Junta de Andalucía la obra estaba estancada y el PSOE acabó indemnizando a la empresa con más 16 millones de euros por los sucesivos impagos. El actual gobierno adjudicó por 24 millones el trazado de algo más de 3,5 kilómetros, y a finales del pasado año se terminaron 3,3 kilómetros, por tanto, sí se ha estado y se está trabando en ella, por tanto, es cierto que no se ha acabado, pero a diferencia de lo que pasaban antes, ahora, no se paran las obras. Está bien que cada cual voto a quien quiera, faltaría más, pero debe hacerse informado. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 790 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)