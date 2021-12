Deportes David Arroyo vence en la segunda etapa de la ŠKODA Titan Series Almería viernes 10 de diciembre de 2021 , 20:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La etapa de montaña, de 65 km y con 1.831 metros de desnivel positivo, ha tenido como gran atractivo el ŠKODA Challenge, que ha otorgado 60 segundos de bonificación a los ganadores El Desierto de Tabernas esperaba a los ciclistas en la segunda etapa de la ŠKODA Titan Series Almería, la ŠKODA We Love Cycling. Por delante, 65 kilómetros y 1.831 metros de desnivel positivo. Óscar Pujol y Naima Madlen partían como líderes de la prueba tras vencer en la primera etapa que se desarrolló ayer con salida y llegada en El Toyo. El diputado de Presidencia, Fernando Giménez, ha visitado el campamento y ha vivido en primera persona, desde el aire, parte del recorrido de la etapa que conduce a los titanes hasta el Campamento Base. “Esta carrera está consolidando el alto valor de Almería como destino de turismo activo y está poniendo en valor el gran atractivo del desierto como gran pista deportiva al aire libre”, ha destacado. El Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata – Ciudad de Almería de la localidad de El Toyo amanecía dispuesto a albergar la salida de la etapa de montaña. Ha sido a las 08:30 h, cuando los Titanes han partido camino de un tramo inicial en constante subida por pistas y ramblas hasta alcanzar la localidad de Níjar. En ese punto comenzaba un largo ascenso en la que se ha disputado uno de los grandes atractivos de la jornada, el ŠKODA Challenge: 10 km de subida con un inicio en asfalto para continuar por una pista ancha y con buen piso hasta llegar a la Loma del Perro, a casi 1.100 metros de altitud. El desafío otorgaba 60 segundos de bonificación al primer y la primera ciclista. El premio ha sido para Óscar Pujol y Naima Madlen, que han completado el reto en 40:02 y 52:43, respectivamente. Desde la Loma del Perro, descenso por un sendero con algunos pasos técnicas hasta la hermosa localidad de Turrillas. 3ª Etapa ŠKODA Titan Series Almería: Tabernas - Tabernas Etapa rodadora con salida y llegada en el Oasis MiniHollywood. Con un recorrido a través de pistas, ramblas y senderos cruzando campos de olivos hasta alcanzar un punto intermedio en la localidad almeriense de Sorbas. Desde allí, y después de pedalear unos kilómetros sobre el asfalto, los ciclistas se enfrentarán a un ascenso que será el mayor obstáculo de la jornada. Tras la pronunciada subida, un largo descenso llevará a los Titanes a la vía verde de Lucainena, punto de inflexión para emprender el regreso. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

