‘David Bisbal Filarmónico by Cosentino’ inicia gira en el Maestro Padilla

viernes 12 de noviembre de 2021 , 16:36h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Será el primer concierto de un proyecto que arranca con cuatro fechas y se hace más almeriense si cabe con el apoyo del Área de Cultura, la participación de la OCAL y del compositor Juan Cruz







Después de superar el Covid que tuvo al regreso de su gira norteamericana, David Bisbal y la Orquesta Ciudad de Almería actuarán mañana sábado, 13 de noviembre, en un Auditorio Municipal Maestro Padilla con entradas agotadas y en lo que será el inicio de la gira de cuatro fechas ‘David Bisbal Filarmónico by Cosentino’. Una alineación de talento almeriense. Así se puede resumir la emoción compartida de todas las partes que han hecho posible este proyecto, cita estelar del otoño cultural de la programación municipal.



Dos de los máximos emblemas de Almería unen sus fuerzas en un pionero y exclusivo proyecto musical, en el que David Bisbal se atreve por primera vez con una serie de conciertos en clave filarmónica. Acompañado por la Orquesta Ciudad de Almería, bajo la dirección de Michael Thomas, y con los arreglos musicales del compositor y músico Juan Cruz Guevara, el artista almeriense abordará gran parte de su repertorio como nunca antes se ha visto.



El concejal de Cultura, Diego Cruz, aseguraba en la presentación del concierto en Almería que “para nosotros y para Almería es un orgullo que esta iniciativa arranque en nuestra ciudad, puesto que reúne a tres de los nombres propios más conocidos de nuestra tierra, tres emblemas, como son: David Bisbal, su artista más internacional; la Orquesta Ciudad de Almería, que es el proyecto cultural más ambicioso de nuestra ciudad; y Grupo Cosentino, una de las empresas más importantes de nuestra provincia y que pasea el nombre de Almería por todo el mundo, asociándolo a calidad, innovación, investigación, responsabilidad social y también a la Cultura, como demuestra con la puesta en marcha de este proyecto”.



Cruz también aplaudió que “a todo ello, sumamos también el talento de los artistas almerienses, con ese fantástico trabajo de Juan Cruz, Premio Reina Sofía de Composición Musical, que ha hecho los arreglos para el repertorio”.



El vicepresidente de Comunicación y Reputación Corporativa Grupo Cosentino, Santiago Alfonso, desvelaba que “estos conciertos son el resultado de dos años de trabajo, de intensas reuniones con el equipo de David Bisbal, con Universal y que es una bonita alineación de talento almeriense”. Alfonso reconocía que “la idea partió de una sugerencia de Paco Cosentino, presenciando un concierto, y es un placer que empiece en Almería. Esperamos que estos conciertos tengan continuidad en 2022 con otras ciudades y otros países”, avanzó.



Por su parte, el director de la Orquesta Ciudad de Almería, Michael Thomas, afirmaba que “la OCAL es una orquesta joven y por eso se presta fácilmente a estos proyectos que se salen de lo convencional, tal y como hicimos con el concierto de bandas sonoras en el Teatro Real, giras con grupos de rock o la noche de los Beatles el pasado agosto. Somos una orquesta atrevida y jamás podríamos decir que no a un proyecto así”, dijo elogiando tanto el trabajo de Cosentino para hacerlo posible, como la valía profesional de David Bisbal y Juan Cruz, y la colaboración del Área de Cultura.



En la misma línea, Juan Cruz valoró la predisposición de todas las partes y decía que “más que un concierto es todo un espectáculo, que tiene su propia dinámica y sus propios conciertos dentro del concierto”. Sobre las adaptaciones, Cruz ha explicado que “más que arreglos casi se puede decir que algunas canciones se han reinventado por completo, para lo que hemos contado con las aportaciones del propio David, que ha añadido ideas, peticiones…”.



Sobre el repertorio, Juan Cruz adelantaba que “trabajamos con varios setlist de inicio y hemos ido ajustándolo de manera que al final la realidad es que van a estar representados todos los discos que ha publicado David Bisbal y todos sus estilos musicales. Estamos muy contentos con el resultado”. El espectáculo contará también con varios intermezzos instrumentales que también han sido creados para la ocasión como, por ejemplo, un homenaje al cante jondo.



Tras su estreno en Almería, ‘David Bisbal by Cosentino’ pasará por el Teatro Real de Madrid el 22 de noviembre, por el Auditorio Manuel de Falla de Granada el 4 de diciembre, para cerrar el 8 de diciembre en el Teatro Cervantes de Málaga.