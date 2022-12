Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cosentino regala a sus empleados un concierto especial de David Bisbal

jueves 22 de diciembre de 2022 , 16:08h

Cosentino, compañía líder mundial en la fabricación y distribución de superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura, ofreció un concierto privado a cientos de empleados y familiares con motivo de la campaña navideña 'Happy Sharing 2023', que invita a compartir momentos, emociones y sonrisas con los seres queridos y con aquellos que más lo necesitan. Compartir nos ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista, nos permite llegar más lejos y con mayor fuerza, siendo el mejor poder para hacer felices a quienes nos rodean.

El capital humano es el más importante para Cosentino, por lo que esta campaña es una forma de agradecer el compromiso y la dedicación de todos sus empleados. El concierto privado, que contó con la actuación del cantante David Bisbal, fue una iniciativa para celebrar la Navidad de una forma diferente y especial.

Cosentino continúa trabajando con David Bisbal en un ambiente de confianza, fruto de la relación que existe entre la compañía y el intérprete desde hace tiempo. Entre los proyectos destacados está Filarmónico by Cosentino con el compositor Juan Cruz-Guevara, así como el concierto que tuvo lugar durante el primer festival de las canteras de Macael.

David Bisbal emocionado ha destacado la relación familiar de Francisco-Martinez Cosentino con sus empleados: ‘con el paso del tiempo, con estos casi 6 mil empleados lo que Paco Cosentino ha logrado ha sido una conexión familiar y siempre he querido cantar para vosotros, porque este concierto a mí me emociona de verdad, las personas que al final ayudan a que un proyecto vaya creciendo con el paso del tiempo, al final si o si se convierte, en más que compañero de trabajo, en familia y por lo tanto, cantar ante la familia de Cosentino y aquí en Macael en las instalaciones de la fábrica, es para mí un lujo, me siento como en mi propia casa’.

Eduardo Cosentino, vicepresidente Global de Ventas de Grupo Cosentino se ha dirigido a Bisbal y le ha manifestado: ‘qué suerte tenemos de tenerte, qué suerte tenemos de tener una persona que lleva la bandera de Almería, de nuestra tierra por todo el mundo, yo he tenido la suerte de verte y acompañarte fuera de este país, y la bandera de Almería la llevas, en Miami, en Argentina, en México y en todas partes y es un privilegio tener a una persona como David.

Asimismo Bisbal ha reconocido que ‘el no vivir en mi tierra es como si me hubieran arrancado un trozo importante de mi corazón pero también eso me ha hecho fuerte y lo que siento es que cada vez que vuelvo a Almería es como un premio, cada vez que piso nuestra tierra, cada vez que planeo un viaje con mi familia, el hecho de no vivir siempre para mi es un regalo, vuelvo y pienso, que si todos los almerienses que están fueran siente lo mismo, se sienten tan afortunados de vivir en un tierra tan bonita como la nuestra’ Almería es un talismán para mi y me acompaña en todos mis conciertos’

Paco Robles, vicepresidente global de Recursos humanos ha recordado a los empleados que ‘lo más importante de la compañía son las personas y sus familias, sin vosotros esta empresa sería imposible, por ello gracias por este año de duro trabajo y esfuerzo’.