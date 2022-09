Deportes Ampliar David Cabello: “El equipo está preparado” domingo 04 de septiembre de 2022 , 14:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Después de seis semanas de pretemporada intensas llega finalmente el momento de arrancar la competición liguera para el Polideportivo El Ejido.



Un inicio liguero que para los celestes será en el Estadio Municipal de Santo Domingo a las 19 horas frente al Cádiz CF Mirandilla, y que afrontan como señalaba el técnico David Cabello “con muchas ganas, ilusión y ambición”. En este sentido, el técnico celeste reconocía que es “un reto muy exigente, pero lo afrontamos con garantías de poder disfrutar de una temporada magnífica, que es lo que todo el mundo espera al final”. Y es que para Cabello, la pretemporada realizada por su equipo y los siete partidos de preparación disputados le han dejado “muy buenas sensaciones. Hemos acumulado mucha carga, hemos tenido partidos muy exigentes, en los que hemos puesto en marcha el trabajo que teníamos previsto para afrontar con garantías el inicio de un campeonato, que va a ser muy duro”. Un inicio liguero donde los aficionados van a ver un equipo muy diferente al de la pasada campaña, ya que son muy poquitas las caras que repiten, aunque hasta siete jugadores de los que han llegado en este mercado estival ya sabían lo que era vestir la celeste. “Han sido muchos fichajes y muchas incorporaciones a última hora, pero eso no nos debe servir de excusa para afrontar esta primera jornada ante un Cádiz Mirandilla que nos lo va a poner muy difícil. Sabemos lo que vamos a tener enfrente y las dificultades de sacar los tres primeros puntos, pero queremos que se queden en Santo Domingo”. En la previa del partido de mañana, Cabello también habló de la situación de uno de los pocos jugadores que aún no ha tenido minutos con el equipo como Cristian Moreno. “Tenía un problema en la espalda, ya está subsanado, poco a poco se está reincorporando y en breve lo tendremos con nosotros a plena disposición”. Sobre las últimas incorporaciones también se pronunció el míster, como el caso del joven guardameta Fred. “Viene en dinámica de entrenamiento y de participar en el Valladolid B en toda la pretemporada, por lo que viene apto, si lo creemos conveniente, para poder actuar de inicio el próximo domingo. En el caso de Héctor, aunque se ha incorporado a última hora, el estado físico es óptimo para rendir al 100% el próximo domingo”. En esta pretemporada también ha destacado la presencia de varios jugadores del filial, sobre ellos también habló Cabello en sala de prensa, señalando que “a lo largo de la pretemporada hemos querido tener el máximo conocimiento de ellos, verlos trabajar en dinámica del día a día, como ha sido hasta última hora. Lo que tengamos que decidir lo haremos antes del partido. Están para sumar, para aportar y que en el momento en que lo creamos oportuno estén en dinámica de primer equipo y puedan actuar”. No obstante, también se mostraba cauto y afirmaba que “hay que tener mucha paciencia con ellos, no quiero hacer debutar a siete chicos y que luego vuelvan a la dinámica del filial, ese no es el objetivo. La meta es que sean jugadores que puedan ser importantes, no queremos cometer ningún error con ellos, ni hacerlos debutar para colgarnos ninguna medalla. Lo que queremos es que estén preparados para que den buen rendimiento cuando se dé la situación, que sigan formándose y adquirir minutos con el primer equipo, pero minutos que sean de calidad”. En cuanto al partido de este domingo y a lo que la afición va a poder ver del equipo, David Cabello reconocía que a su equipo le gusta ser protagonista con balón, “pero al final vamos a tener enfrente equipos muy preparados, exigentes, con la mismas intenciones que nosotros. El Cádiz está repleto de juventud, con gente con ganas de actuar en la primera plantilla. El objetivo de estos equipos es diferente al nuestro, es seguir formando jugadores dinámicos, ambiciosos, con buen estado de forma y, de hecho, iniciaron mucho antes la pretemporada que nosotros, pero eso no es excusa. Afrontamos el partido con la máxima garantía, el equipo está preparado y les tenemos que exigir que den el máximo en un envite tan complicado”. También para la afición tuvo palabras el técnico celeste: “sobre todo, que crean en las personas que llevan a cabo este proyecto, que crean en la plantilla que se ha confeccionado, que son gente muy honrada, muy trabajadora y que van a dar todo por el club. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para dar continuas alegrías a nuestra afición, que sabemos que está maltratada, que ha sufrido mucho en las últimas campañas. Nuestra ilusión es ver de nuevo la grada de Santo Domingo repleta, que se vuelquen con su equipo y se identifiquen con lo que ven en el terreno de juego. Esperamos poco a poco ir ilusionándolos con el reto que tenemos por delante”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.