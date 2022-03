David Guapo saca las risas y los colores al público

sábado 05 de marzo de 2022 , 17:00h

Aunque lo que en España también se ha llamado con el anglicismo ‘stand up comedy’ no deje de ser un formato tan sencillo como una persona de pie haciendo reír al público lo cierto es que hay tantas formas de hacer humor distintas que la amplia gama de cómicos existentes ofrecen una variedad lo suficientemente grande como para que se establezcan distintos grados o compartimentos para que cada cual encuentre su registro preferido. Anoche, David Guapo hizo gala de su comedia natural y de discurso llano y normalizado metiéndose en el bolsillo al público desde el primer minuto de su actuación en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. El más importante espacio escénico de Almería cosechó una excelente entrada en una cita enmarcada dentro de la programación trimestral de invierno puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Con más de diez años de experiencia en la primera línea de la comedia, David Guapo desarrolló su nuevo espectáculo ‘Que no nos frunjan la fiesta II’ con un discurso y planteamiento tan rodado y trabajado que da la impresión de que lo lleva a escena como quien se toma la merienda en casa en zapatillas y pijama. Y es que el costumbrismo interpersonal de pareja, heterosexual, pero igual de universal, fue el leit motiv de su más de hora y media de discurso, en el que alternó improvisaciones con el público.

Preguntas de imposible respuesta con la que salir indemne, riñas o vicios adquiridos con el tiempo, las distintas formas de ver los hechos, se vieron intercaladas con algún inciso sobre religión, superhéroes o, incluso, el diseño gráfico y las redes sociales. Además, David Guapo sigue manteniendo sus orígenes escénicos con algunos números a guitarra, que terminan de dar colorido a una actuación guiada por un humor blanco con poca mácula.

Con la naturalidad de quien echa un rato sin pretensiones, Guapo consiguió el objetivo de la noche, que era que los presentes se marcharan con algunas molestias en los maxilares de mantener la sonrisa y provocar alguna carcajada durante su actuación.

Sobre David Guapo

Desde que inició su carrera, hace más de 15 años, este artista multidisciplinar ha pasado por miles de escenarios, desde Estados Unidos hasta España, pasando por República Checa, México, Colombia… Arrancó su faceta televisiva en Paramount Comedy y El Club de la Comedia, donde no solo consiguió conquistar con su frescura y su música, sino que además introdujo en el léxico español la palabra “frunjir” para sustituir otra que suena peor pero quiere decir lo mismo. Esta palabra comenzó a usarse, desde entonces, en telediarios, prensa escrita y a integrarse como parte del día a día más coloquial de la gente y siendo a día de hoy una firme candidata a ampliar el diccionario de la RAE.

Sus siguientes apariciones televisivas no hicieron más que corroborar que lo de David Guapo no era un éxito de una noche o algo fortuito, ganándose así tanto a la audiencia familiar por su humor blanco, como a las cadenas de televisión, que no tardaron en ofrecerle nuevas colaboraciones como ‘Sé lo que hicisteis’ o ‘Tu Cara Me Suena’.

Su experiencia como actor en el cine comienza en 2015 de la mano del director Dani de la Orden, por aquel entonces una joven promesa del cine español y hoy en día uno de los más valorados profesionales del sector, en la película ‘Barcelona, noche de invierno’. En 2017 participaría en ‘Señor, dame paciencia’ mientras que en 2018 y 2021 actuaría bajo las órdenes de Santiago Segura en las películas ‘Sin rodeos’ y ‘¡A todo tren! Destino Asturias’.