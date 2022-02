David Guapo y su nuevo espectáculo llegan al Auditorio en marzo

jueves 10 de febrero de 2022 , 17:50h

Reconocido ya en el panorama internacional como uno de los mejores monologuistas de habla hispana, gracias a sus más de diez millones de visualizaciones online y más de medio millón de seguidores en las redes, David Guapo es, a día de hoy, uno de los referentes del humor en España y el mundo latino, girando por todo el país cada temporada. El cómico, actor de cine, presentador, músico, compositor, empresario… llega al Auditorio Municipal Maestro Padilla con su nuevo espectáculo ‘Que no nos frunjan la fiesta 2’, el viernes, 4 de marzo, a las 20.30 horas, en el marco de la programación de invierno puesta en marcha para este trimestre por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas ya se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la web del Área, como también lo estarán en la noche del espectáculo en la taquilla del propio Auditorio Municipal. Tienen un precio que oscila entre los 20 y 22 euros.

David Guapo presenta su nuevo espectáculo que vuelve a ser una apuesta segura en la que el humor, la música y la improvisación se mezclan en un espectáculo único para todos los públicos. David Guapo combina diálogo y música. David hace diálogos y no monólogos, porque sus actuaciones son auténticos intercambios de impresiones con los espectadores. Es y será un espectáculo divertido y sorprendente.

Desde que inició su carrera, hace más de 15 años, este artista multidisciplinar ha pasado por miles de escenarios, desde Estados Unidos hasta España, pasando por República Checa, México, Colombia… Arrancó su faceta televisiva en Paramount Comedy y El Club de la Comedia, donde no solo consiguió conquistar con su frescura y su música, sino que además introdujo en el léxico español la palabra “frunjir” para sustituir otra que suena peor pero quiere decir lo mismo. Esta palabra comenzó a usarse, desde entonces, en telediarios, prensa escrita y a integrarse como parte del día a día más coloquial de la gente y siendo a día de hoy una firme candidata a ampliar el diccionario de la RAE.

Sus siguientes apariciones televisivas no hicieron más que corroborar que lo de David Guapo no era un éxito de una noche o algo fortuito, ganándose así tanto a la audiencia familiar por su humor blanco, como a las cadenas de televisión, que no tardaron en ofrecerle nuevas colaboraciones como ‘Sé lo que hicisteis’ o ‘Tu Cara Me Suena’.

Su experiencia como actor en el cine comienza en 2015 de la mano del director Dani de la Orden, por aquel entonces una joven promesa del cine español y hoy en día uno de los más valorados profesionales del sector, en la película ‘Barcelona, noche de invierno’. En 2017 participaría en ‘Señor, dame paciencia’ mientras que en 2018 y 2021 actuaría bajo las órdenes de Santiago Segura en las películas ‘Sin rodeos’ y ‘¡A todo tren! Destino Asturias’.