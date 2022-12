Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión De espalda a la sociedad Antonio Martínez Más artículos de este autor Por jueves 15 de diciembre de 2022 , 08:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La actitud de Moreno Bonilla en San Telmo es la de un dirigente atrincherado en su palacio con la intención de no atender a la realidad de su pueblo. No quiere que el ruido social perturbe su acción de Gobierno, porque es un presidente que gobierna de espaldas a la gente. Su negativa a escuchar el clamor popular le llevó, también, a ausentarse del Parlamento el único día del año en el que el Defensor del Pueblo Andaluz pone voz a las necesidades de la población andaluza con la sana intención de remover la conciencia y, con ello, la gestión de quienes están al frente de la Junta. Jesús Maeztu trasladó a la Cámara Andaluza lo más destacado del informe anual que publica su gabinete y alertó a sus señorías del incremento de la desigualdad entre la población de nuestra comunidad autónoma, del aumento de la pobreza infantil y de las necesidades que afectan a las familias fruto del agravamiento de la crisis económica y social global. Moreno Bonilla no pudo escucharlo, como tampoco las críticas hacia el sistema sanitario público que está destruyendo lentamente. En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz hizo especial hincapié en los retrasos en la Atención Primaria y en la necesidad de trabajar en el cuidado a las personas mayores, en especial, en un nuevo modelo de residencias. Maeztu reclamó más recursos públicos para la recuperación de las personas con trastornos mentales y para ir eliminando las causas que provocan estas enfermedades; pero Moreno Bonilla no pudo dar la cara. No tiene justificación y lo sabe. Las verdades vergonzantes que estaba trasladando Jesús Maeztu tienen el sello del PP y sólo de él y de su mayoría absoluta en el Parlamento Andaluz depende el darles una solución. Moreno Bonilla no puede tirar de aquello de la ‘herencia’ de otros gobiernos, porque el detrimento de lo público y el aumento de la desigualdad social están desde que gobierna la derecha en la Junta. El Defensor del Pueblo llamaba al Gobierno andaluz a la acción, algo que no se ve en los presupuestos andaluces que vuelven a olvidarse de la clase obrera y trabajadora, y de la población más vulnerable a la que tan sólo ofrecen migajas. Los Presupuestos Andaluces son de escaso valor práctico para la situación que se vive en la región y para los problemas reales que sufren las clases media y trabajadora por la inflación y la crisis energética. Al contrario, el Gobierno de España sí ha sabido ver la situación y ha puesto en marcha ya numerosas medidas para fomentar la igualdad social además de anunciar otras para el próximo año. Los socialistas sabemos gestionar y, también, proponer y arrimar el hombro. Así, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 210 enmiendas parciales por valor de 3.000 millones para, precisamente, corregir las marcadas desigualdades sociales que el PP imprime en su Presupuesto para 2023. Esto, como todo, ha cogido a Moreno Bonilla en su Palacio. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Martínez Secretario de Organización PSOE Almería 9 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)