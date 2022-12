Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Primarias… y secundarias Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por jueves 15 de diciembre de 2022 , 08:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Votos emitidos, 483; Adriana Valverde, 332; Carmen Aguilar, 183. La suma de votos de ambas candidatas arroja la cifra de 515. Es decir, ¡más votos que votantes! Este ha sido el “primer” resultado de las primarias del PSOE de Almería. Gracias a la sagacidad periodística de Rafa Martos (noticiasdealmeria.com) se pudo evidenciar este dislate aritmético, que el editor del diario digital definió como pucherazo. Pasaron más de doce horas y, ante la irrefutable cagada, el PSOE se apresura a enviar una rectificación aludiendo a un “error en la suma”. Ahora, los resultados son los siguientes: votos emitidos, 496; Valverde, 331 y Aguilar, 151. En resumen. Estaba errado el recuento de votos asignados a cada una de las candidatas. A Adriana Valverde le restan un voto y a Carmen Aguilar le quitan treinta y dos. Pero lo más alucinante es que también equivocaron el número de votos emitidos; de 483 pasan a 496. O sea, hubo trece militantes socialistas que no fueron contabilizados en el primer recuento y, sorprendentemente, aparecen en los datos “definitivos”, que se parecen a los iniciales como un huevo a una castaña. Y no es que no sepan sumar -aspecto que no descarto-, sino que su desparpajo antidemocrático les induce a exhibir las miserias con balcones a la calle y sin el menor rubor. A riesgo de engrosar la nómina conspiranoica, la transparencia del PSOE en los procesos democráticos es directamente proporcional a la honorabilidad y credibilidad del mayor embustero y manipulador del Reino de España; es decir, el mentor de la vencedora de las primarias, Pedro Sánchez. Si semejante chapuza aritmética se produce en un sumatorio que implica operaciones con tres dígitos, ya me dirán que se puede esperar en un conteo de decenas de millones de españoles… y, además, contando con el control de la máquina que establece los resultados finales de los votos escrutados en las mesas de toda España en unas elecciones municipales, autonómicas y generales. La compra de acciones de Indra sitúa al gobierno de Sánchez en una amenazante posición ante la posible adulteración de los procesos democráticos. Si el gobierno de Sánchez compra los votos de separatistas catalanes, filoetarras y otras excrecencias no es de extrañar que la compra de acciones de Indra persiga intereses perturbadores para sus fines: continuar en el poder sea como sea y a costa de lo que sea. Si se pervierte el Código Penal, se amordaza el Poder Judicial y se da vía libre al desmantelamiento de España ¿qué impide trastear en algún que otro algoritmo? ¿Y de quién es la Fiscalía o Indra? ¡pues eso! Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Felipe Rubio Periodista

