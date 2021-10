Almería De la Fuente dice que ahora hay 55 policías más que cuando llegó viernes 01 de octubre de 2021 , 07:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En su intervención, el subdelegado resalta el trabajo realizado por los agentes en el control de fronteras, en la recepción de inmigrantes en el CATE del Puerto, en la lucha contra las redes de trata o contra la violencia machista y los ciberdelitos





El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha señalado hoy en el acto del Día de la Policía Nacional la “voluntad” del Gobierno de España de “seguir avanzando” en la mejora de plantillas y medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se ha comprometido a “continuar trabajando” desde el territorio en ese mismo sentido.



De la Fuente ha recordado que el Gobierno de España sacó en 2018 –con presupuestos prorrogados- una primera oferta de empleo público con 3.000 plazas de Policía Nacional. Sucesivamente, en los años 2019, 2020 y 2021, se han ofertado 2.506, 2.366 y 2.218 plazas, respectivamente, 10.090 en total. “Cuando llegué a la Subdelegación del Gobierno encontré una situación heredada: una relación de puestos de trabajo que correspondía a 2008 y que, en junio de 2018, estaba al 82%, con 140 vacantes”, ha dicho. Hoy, la tasa de cobertura de la plantilla ha subido hasta el 88%, con la incorporación de 55 nuevos funcionarios a la Comisaría.



“Cada una de estas convocatorias, como ustedes bien saben, tienen que estar ajustadas a la capacidad física de la Academia y a su plantilla de profesorado y requieren de un tiempo de preparación y formación. No hay otra manera de hacerlo”, ha apostillado.



Con todo, ha apuntado De la Fuente, Almería es “una provincia segura, con uno de los índices de criminalidad más bajos a nivel nacional”. En este sentido, el subdelegado ha alabado el trabajo desarrollado por la Policía Nacional durante la pandemia: “Tuvisteis que proteger a la sociedad sin descuidar las misiones tradicionales de vuestro desempeño como servidores públicos”, ha resaltado.





“Nunca habéis bajado la guardia”

“Nunca habéis bajado la guardia y habéis seguido desarrollando el resto de operativos con gran eficacia, como el control de fronteras o la recepción de inmigrantes al Centro de Atención Temporal de Extranjeros del Puerto de Almería, atendiendo, con toda la humanidad posible en estas difíciles situaciones, a las miles de personas que han llegado por mar a lo largo de estos dos últimos años”, ha afirmado en su intervención.



Asimismo, el subdelegado ha hecho referencia también a la “especial implicación” de la Policía Nacional en la lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, en la protección de las víctimas de la violencia machista o contra los ciberdelitos, “una amenaza creciente para nuestra sociedad”.



En este sentido, De la Fuente ha aludido a datos del Ministerio del Interior conocidos ayer: a falta del balance de este año, entre 2019 y 2020, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han resuelto en Almería 3.999 ciberdelitos, entre ellos, delitos sexuales, contra el fraude y la falsificación informática o contra el honor.



Especial relevancia ha dado el subdelegado del Gobierno a la “intensa lucha” de la Policía Nacional contra la producción y venta de marihuana y contra los enganches ilegales. “La labor que lleváis a cabo”, ha señalado, “es permanente, intensa y cuantiosa en cuanto a operaciones y resultados”.



Así, De la Fuente ha detallado los operativos realizados en el periodo 2020-2021: 260 operaciones en todos los barrios de Almería, con el levantamiento de 5.575 enganches ilegales y el desmantelamiento de plantaciones de marihuana con un resultado global, a día de hoy, de 43.000 kilos de droga, 445.000 euros incautados, 48 armas de fuego ilegales intervenidas y un total de 470 detenidos.



En idéntico sentido se ha pronunciado el comisario principal, Rafael Madrona, al señalar en su discurso que “el cultivo de marihuana y el fraude y estafas en las redes sociales van incrementándose cada día. Pero estos retos, lejos de abrumarnos, nos motivan para dar lo mejor de nosotros mismos”.





Salvaguarda de la convivencia y la seguridad

Madrona se ha referido también a la “profesionalidad, sacrificio y entrega” de la Policía Nacional y ha recordado al resto de mandos y miembros del cuerpo que siempre “deben actuar conforme a los Principios Básicos de Actuación y a nuestro Código Ético, y así ser garantía constitucional para mantener la paz social, la convivencia democrática y la lucha contra el crimen”.



Por su parte, el subdelegado del Gobierno, quien ha mostrado su “orgullo” por ser el responsable último de la Policía Nacional en la provincia, ha destacado el papel de este cuerpo –creado en 1824 y que, bajo diferentes denominaciones, cumplirá en 2024 su bicentenario- en la “salvaguarda” de la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos, “aspectos esenciales para garantizar el libre desarrollo de sus derechos”. “Quiero reivindicar el buen nombre de la Policía Nacional y reconocer y agradecer el trabajo que hacen a diario, que he podido conocer muy de cerca como subdelegado del Gobierno”, ha afirmado De la Fuente.





Entrega de reconocimientos

Durante el acto, desarrollado hoy en el Auditorio Maestro Padilla, se han entregado reconocimientos a los agentes que pasan a la edad de jubilación, a los que han recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco y a quienes no forman parte del cuerpo pero han sido también condecorados por su especial colaboración con el cuerpo: el cabo de la Guardia Civil Emilio Jiménez, el letrado de la Administración de Justicia, Benito Gálvez y el gerente del Distrito Sanitario Almería, Teodoro Gómez.



El acto, que ha comenzado con unas palabras del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha contado con las principales autoridades civiles, judiciales y militares de la provincia, entre ellas el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; el coronel de la Guardia Civil, Arturo Prieto; el general de La Legión, Melchor Marín; el presidente de la Audiencia provincial, Luis Miguel Columna; el presidente de la Diputación provincial, Javier Aureliano García o la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.