Economía De la Fuente y SEIASA exponen a Asempal el Plan de Recuperación jueves 03 de febrero de 2022 , 16:57h

El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente Arias y el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), Francisco Rodríguez Mulero, han mantenido un encuentro hoy con el presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), José Cano, a quien han dado a conocer en detalle los proyectos de obras de modernización de regadíos que acometerá la sociedad en la provincia y que serán financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.

El pasado noviembre, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de SEIASA, firmó en Almería los primeros convenios suscritos a nivel nacional para modernizar regadíos con cargo a la Fase I del Plan de Recuperación por un valor cercano a los 52 millones de euros. Las obras serán ejecutadas a través de cinco actuaciones en el levante de la provincia por 38 millones de euros y otras dos en Níjar y el Poniente con un presupuesto de 13,7 millones.

Rodríguez Mulero ha explicado que "de los proyectos seleccionados a propuesta de la comunidad autónoma, se han priorizado actuaciones atendiendo a los requerimientos de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética, e implementación de nuevas tecnologías exigidos por la Unión Europea para la aplicación de los fondos de recuperación".

Por su parte, el presidente de Asempal, José Cano, ha destacado el esfuerzo inversor del Gobierno de España en materia de modernización de regadíos y ha recordado que "para la provincia de Almería, la trilogía de agua, energía y alimentos, es vital, por lo que éste es un paso más que estamos dando para cubrir el déficit de agua que sufrimos". Por otra parte, ha hecho hincapié en la importancia de que estas inversiones tengan un carácter público-privado ya que "la aportación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia será de un máximo del 80% y los regantes aportarán el resto, lo que hace posible muchas actuaciones que se encontraban estancadas".

El subdelegado y el presidente de Seiasa asistirán mañana a la primera reunión técnica con las comunidades de regantes almerienses de Pulpí, Aguas del Almanzora y Sierra de Gador, que han sido preseleccionadas para modernizar sus regadíos con cargo a la Fase II del Plan de Recuperación, ya que las obras deberán estar ejecutadas antes de 2026.

