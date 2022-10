Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar De la Torre destaca las oportunidades que creará la nueva Ley de Economía Circular sábado 29 de octubre de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado de Medio Ambiente inaugura una jornada sobre minería y sostenibilidad y se reúne con Gestores de Residuos Agrícolas



El delegado territorial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Almería, Manuel de la Torre, ha destacado el factor dinamizador que va a suponer la Ley de Economía Circular de Andalucía y en particular, el papel que otorga a la Administración pública como “fuerza impulsora y facilitadora del proceso que nos debe conducir a un sistema productivo más eficiente, capaz de mantener el valor de productos, materiales y recursos a lo largo del tiempo y de minimizar la generación de residuos”. Estas declaraciones las ha realizado durante la celebración en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería, el pasado 25 de octubre, de una jornada de debate y análisis sobre sostenibilidad ambiental y seguridad en la minería en la Comunidad autónoma, organizada por la Asociación de Fabricantes de Áridos de Andalucía. Eliminación de trabas El delegado ha incidido en que entre otras medidas, la Ley de Economía Circular prevé que la Junta de Andalucía lleve a cabo medidas de agilización y eliminación de trabas administrativas relacionadas con la gestión de residuos de construcción y demolición, con la reutilización de materiales naturales de excavación, así como el uso de residuos de construcción y demolición valorizados y tecnosuelos en operaciones de relleno, siempre respetando las normativas sanitaria y ambiental vigentes. Gestores de Residuos Agrícolas Asimismo, Manuel de la Torre ha mantenido junto con el delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, un encuentro con representantes de la Asociación de Gestores de Residuos Agrícolas de Almería, pertenecientes a las empresas Ecotech Valoriza, Servicios Ambientales Las Chozas, Albaida Residuos y Transportes y Contenedores Antonio Morales, con plantas de compostaje de residuos agrícolas ubicadas en Rioja, El Ejido, La Mojonera y Níjar, respectivamente. Durante el encuentro de trabajo se han tratado los retos a los que se enfrentan estas empresas, inmersas en procesos de investigación, desarrollo e innovación para solucionar el problema de la valorización del material plástico procedente de las rafias empleadas en los cultivos hortícolas. De la Torre felicitó a las cuatro empresas por su trabajo, “que es economía circular en estado puro, prestando un servicio de primera necesidad a la agricultura y al medio ambiente de Almería”. Asimismo les ofreció la colaboración de la Delegación de Sostenibilidad para agilizar en lo posible sus tramitaciones y animó finalmente a los agricultores almerienses a utilizar los servicios de estas empresas para gestionar correctamente sus residuos agrícolas. El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, expuso los exhaustivos planes de inspección que desarrolla la Delegación de Agricultura en materia de sanidad vegetal y producción ganadera y se ofreció para apoyar las acciones que desde la Asociación impulsen con vistas a la promoción de sus productos (compost, vermicompost y fertilizantes líquidos) en el competitivo sector agrícola almeriense. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.