¿De quién depende el Gobierno? Pues eso Rafael M. Martos martes 22 de noviembre de 2022 , 10:21h Se ha hecho más que célebre la pregunta/respuesta del presidente Pedro Sánchez a un periodista de RTVE cuando le preguntó sobre la persecución de los Tribunales al prófugo expresidente catalán Puigdemont, en el sentido de que el Gobierno actuaría porque así lo ordenaba a la Fiscalía. En realidad, el presidente parecía desconocer que los fiscales dependen del Fiscal Jefe, que siendo nombrado por el Gobierno, no es su brazo ejecutor y tiene criterio propio, porque se trata de un órgano "integrado en el Poder Judicial con autonomía funcional" (art. 2 del EOMF). Integrado en el poder Judicial, no en el Ejecutivo. ¿Pero de quién depende el Gobierno? Pues el Gobierno es un órgano colegiado, sí, pero depende del presidente, que al fin y al cabo es la persona elegida por los diputados, quienes a su vez lo fueron por la ciudadanía. Y además, es él quien nombra su propio equipo, es decir, sus ministros. Así, cualquier decisión del Gobierno es decisión de su presidente, y es el responsable de la ley conocida como del "solo sí es sí", o de la ley "trans" o de la ley "de bienestar animal", es decir, que cuando ley parte del Gobierno, parte de Pedro Sánchez, y si una ley tiene agujeros, esos agujeros son de Pedro Sánchez, porque solo él es responsable de nombrar, mantener o destituir ministros, solo él es responsable de la vía para articular una ley, directamente por iniciativa gubernamental o parlamentaria. Es él quien firma los decretos, y también es él quien tiene el cargo de secretario general del PSOE. Pero si hay algo más grave que ser el responsable de tantos desatinos, es ocultarse y no asumir los errores, fruto de esa mezcla de soberbia e ignorancia que está en el ADN del populismo a derecha e izquierda. ¿De verdad que nadie en el PSOE, ni entre los cientos de asesores de Sánchez, se percató de los problemas que iba a ocasionar la aplicación de la Ley de Montero, hasta el punto de querer presentarla ante la ciudadanía como propia, arrebatándole la maternidad a la ministra de Igualdad? ¿De verdad que, a día de hoy, nadie en el PSOE cae en la cuenta de que tras las excarcelaciones vendrán las sentencias comparativas? ¿no se dan cuenta de que a partir de ahora el problema está en los que entrarán en prisión con penas más bajas que antes por los mismos hechos? No contento con esto, Sánchez será el responsable directo de la Ley de Bienestar Animal que, según su redacción actual, contempla mayor condena si se da una patada a la mascota de la pareja para hacerle daño a la mujer, que golpear directamente a la mujer. Y como también hemos señalado, Sánchez es responsable en nombre propio, de las cesiones a los independentistas para acordar unos presupuestos que, objetivamente, no necesita ya que puede adelantar las elecciones o prorrogarlos, evitando así el desgaste. ¿Y de quién dependen los candidatos del PSOE en las elecciones municipales? Pues eso. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria"