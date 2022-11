Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar El Infoca trabaja para sofocar un incendio en Uleila del Campo martes 22 de noviembre de 2022 , 07:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El servicio de extinción de incendios forestales de Andalucía, Plan Infoca, está trabajando con más de 50 efectivos en la extinción de un incendio declarado en la tarde de este lunes en un paraje de Uleila del Campo (Almería). En concreto, el Infoca ha comenzado con los trabajos alrededor de las 18,40 horas, momento en el que se declaraba este incendio, ubicado en el paraje Campillo de Requena, una zona en la que sopla viento de componente suroeste con una velocidad de más de 40 kilómetros por hora. En la zona se encuentran trabajando un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, 39 bomberos forestales y 2 técnicos autobombas del consorcio almeriense, así como 16 bomberos forestales, una pareja de autobomba y un técnico de operaciones del grupo de bomberos en Granada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

