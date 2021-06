Sociedad De “Ser un bombón” a “Dar gato por liebre”: las expresiones idiomáticas entre historia y curiosidades Escucha la noticia Animales, colores, comida y bebidas: curiosidades sobre las expresiones idiomáticas españolas e hispanoamericanas Modismos, juegos de palabras, expresiones locales: cada idioma tiene peculiaridades y expresiones idiomáticas propias que lo hacen aún más curioso y lleno de significados escondidos. Para conocer más sobre todos estos aspectos del idioma español, Babbel, la primera aplicación a nivel mundial para el aprendizaje de idiomas, ha creado la guía “Expresiones idiomáticas españolas e hispanoamericanas: análisis y curiosidades”. Cada idioma tiene diferentes maneras de expresar una misma idea, y pocas veces es posible traducir literalmente una expresión idiomática, ya que su significado depende de muchos factores como, por ejemplo, los referentes culturales implícitos. Al mismo tiempo, la fuerza y la utilidad de las expresiones idiomáticas radican en su capacidad de poder expresar un concepto de manera rápida y evocadora. Existe un sinfín de ejemplos, que se pueden dividir según el tema: hay expresiones idiomáticas relacionadas con el mundo animal (Pagar el pato - padecer o llevar pena o castigo no merecido), otras con comida y bebida (Ser el pan de cada día - ser algo habitual), y otras con partes del cuerpo (Ser cabeza hueca - tener poca inteligencia), colores (Ver la vida de color rosa - ser muy optimista) y religión (Ser un Judas - ser un traidor o una persona falsa). El español es un idioma rico y ampliamente difundido por el mundo, que ha propiciado, en Latinoamérica, la creación de expresiones idiomáticas casi incomprensibles en España como, por ejemplo, “Hacer una vaca”, que no significa otra cosa que “Hacer una colecta”. De hecho, el uso del idioma español presenta grandes diferencias a un lado y al otro del océano Atlántico, y eso se refleja perfectamente en las expresiones idiomáticas ya que, en Latinoamérica, cada país ha modificado el castellano hasta el punto de tener su propias expresiones idiomáticas. México, Argentina, Venezuela, Colombia y Ecuador poseen una riqueza cultural inigualable, que surge de diferentes tradiciones, y las expresiones idiomáticas que se han forjado en estos países son realmente interesantes y curiosas. Seguro que más de una vez has escuchado alguna de las expresiones típicas de estos países, pero no tienes ni idea de cuál es su origen y significado. ¿A qué esperas para descubrirlos? Valora esta noticia 5 ( 1 votos)