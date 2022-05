Almería Décimo aniversario del Foro Mujer Sociedad viernes 06 de mayo de 2022 , 19:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno en funciones, Juan Ramón Fernández, secretario general de la Subdelegación, ha recibido a las representantes del Foro Mujer Sociedad, que nació en Almería en 2012 con la misión de fomentar la diversidad en las organizaciones y el liderazgo de las mujeres como motor de cambio positivo en todo el mundo. El Foro Mujer Sociedad trabaja “de forma trasversal” contra cualquier tipo de violencia sobre la mujer. En este sentido, el subdelegado en funciones ha explicado que la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de Subdelegación se encarga del seguimiento personalizado de todas las denuncias sobre violencia de género que se presentan en Almería. En la actualidad, la provincia cuenta, a día de hoy, con 2.534 casos activos en el Sistema VioGén. Para conmemorar su décimo aniversario, la entidad celebrará el próximo 20 de mayo unas jornadas en las que se presentará oficialmente a la Federación andaluza Foro Mujer Sociedad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

