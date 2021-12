Sociedad Ampliar Decoración de bodas: tendencia para 2022 Escucha la noticia La decoración de bodas evoluciona con la moda o tendencia del momento. Usando la tecnología y la influencia del arte y la cultura, podemos disfrutar de diseños elegantes y únicos. Para 2022, son varios los estilos que se usarán para decoración de bodas, y aquí te damos algunas opciones que puedes tener en cuenta para hacer de este día, uno diferente y especial para ti. Lo más usado en decoración de bodas Todos los años, la industria de planificación de bodas se ha encargado de publicar las tendencias del momento. Esto permite que los futuros esposos tengan más opciones para innovar y valerse de colores, formas y estilos que creen magia, mientras que resalta la belleza y esencia de los novios. A continuación, te damos alternativas que se convertirán en la mejor decisión para hacer de tu boda en 2022, una de las más comentadas (en el buen sentido). Estilo de luces para tu decoración No podemos negar que una boda al aire libre o en un espacio con iluminación natural es hermosa. Sin embargo, para este próximo año lo que marcará tendencia son las bodas en espacios cerrados, mismos que brindan elegancia a la ocasión. Por supuesto, para poder disfrutar bien de la fiesta, hay que instalar luces que puedan encenderse en algunos momentos de la noche. Una buena opción es que instales luces neón para tu boda. Los bombillos LED de este tipo de iluminación, sirven para obtener un ambiente bonito mientras que añaden una decoración a la fiesta. Puedes optar por un diseño con las iniciales o los nombres de la pareja. Lo bueno es que no habrá problemas de añadir otro tipo de decoración alado de estas luces, pues no generan calor. Decoración con mobiliario El mobiliario es esencial para establecer un estilo a la decoración de tu boda. Para 2022, se tildará decoraciones sin manteles en las mesas, así como sillas de concepto rústico. Gracias a esto, puedes lograr una decoración fresca y natural. Por supuesto, esto dependerá de donde se realice tu boda. En bodas de espacios cerrados, hay que pensar bien qué tipo de decoración usar en las mesas para que no reste elegancia a la ocasión. Si puedes elegir mesas sin mantel, pero todo dependerá del tipo de mesa que uses. En este caso, mejor es usar sillas clásicas y usar el mantel elegante para añadir un toque más elegante a la decoración. Bodas ecológicas Este estilo de bodas sigue posicionándose como una excelente opción para decoración. No solo se trabaja de conformidad al cuidado del medioambiente, sino que logras un estilo único para tu boda. Además, estarás promoviendo esta iniciativa en todos tus invitados. ¿Cómo hacer una boda ecológica? Una buena idea es reutilizar latas, papel y cajas para colocarlos en la decoración de la boda. Los colores que mejor van con este estilo son el marrón y el verde, mismos que inspiran la naturaleza y el planeta. También puedes hacer la invitación y el menú de la boda con materiales reciclados. Claro, este tipo de bodas conlleva más trabajo, por lo que necesitarás de un esfuerzo adicional para obtener los resultados esperados. Tendencias en decoración de bodas Es bastante difícil establecer una tendencia o estilo para las bodas, pues todo depende de la preferencia de los novios, así como la cultura de estos. Hoy, que es bastante común bodas entre dos personas de diferentes culturas, podemos decir que los estilos de bodas resultan cada vez más diferentes. Lo que si podemos decir es que, con un experto en planificación de bodas, puedes lograr aquello que siempre has soñado. Todo se trata de apuntar a una creación única, autentica, que les genere plena satisfacción a los homenajeados de la noche. Bien puedes valerte de flores, luces, globos e incluso tela. Todos estos aspectos brindan un estilo diferente a la fiesta. Pero lo más importante es que sea una decoración que los represente en ese día. Tus invitados hablarán del buen gusto que tienes, si sigues las tendencias de bodas, unido a tus preferencias y las de tu pareja. Después de elegir la decoración de bodas, y la persona encargada de hacer realidad tus deseos, solo quedará disfrutar del día más importante de sus vidas junto a sus seres queridos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)