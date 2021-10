Capital Denuncia 9 meses de espera para una cita de especialidad en el SAS viernes 29 de octubre de 2021 , 15:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se trata del padre de un concejal socialista del Ayuntamiento de Almería "Esta es la realidad de la sanidad pública en Andalucía, por mucho que se empeñen las derechas en ocultarlo: ¡9 meses para una cita de especialista!. Y no es una historia que me hayan contado. Os hablo de mi padre (77 años, con graves patologías desde hace mucho tiempo)" en ese mensaje en Twitter ha denunciado su situación el concejal socialista del Ayuntamiento de Almería Pedro Díaz. Díaz añade que "Hace más de un año que sufre constantes e intensos dolores que le dificultan su movilidad y calidad de vida. Acude a su médico de familia, que le remite a un especialista que le remite a otro. Como veis, esa solicitud es del 23/6/2021. Hoy, se recibe la cita para el 22/03/2022". Afirma que "No es casualidad, ni fruto de las circunstancias, ni a consecuencia de la pandemia, ni cualquier otra mentira con la que nos quieran engañar. Es un deterioro de la sanidad pública, en beneficio del negocio privado, donde sí hay rapidez… si puedes ir con la chequera por delante." Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

