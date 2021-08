Sucesos Denuncia a un compañero de trabajo por agredirle cuando en realidad tropezó con una farola jueves 12 de agosto de 2021 , 09:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil detiene a una persona por simular un delito en Albox





La Guardia Civil de Almería, en una reciente investigación, detiene Albox (Almería) a una persona que denuncia haber sido víctima de una agresión con resultado de lesiones, como autor de un delito de Simulación de Delito.



La investigación comienza a raíz de que una persona se presenta en dependencias oficiales de la Guardia Civil y denuncia haber sido agredida por un compañero de trabajo cuando salían de un bar, tras reclamarle una deuda pendiente. Relata que durante la agresión, su compañero le tira al suelo y le propina varios golpes en la cabeza y cuerpo, y posteriormente abandona el lugar, aportando parte de lesiones del centro de salud y del hospital.



Los Agentes centran la investigación en las declaraciones aportadas por varios testigos y un agente de la Guardia Civil fuera de servicio que presenciaron lo ocurrido, en las que narran que, el denunciante junto con su compañero de trabajo salen de un bar en estado de embriaguez, momento el que el supuesto agredido choca contra una farola y cae al suelo, su compañero solamente lo ayuda a incorporarse y al ver que el herido se pone a gritar abandona el lugar.



Por otro lado los agentes encargados de la investigación también hayan incongruencias en lo relatado en la denuncia y los partes médicos aportados, ya que en estos el denunciante manifestó a los sanitarios que le atendieron, que la agresión se produjo en el lugar de trabajo y no en la calle.



Como resultado de la investigación y tras realizar la reconstrucción de los hechos, la Guardia Civil de Almería procede a la detención en el municipio de Albox (Almería) de una persona (el denunciante) como autor de un delito de Simulación de Delito.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Huercal-Overa (Almería).

