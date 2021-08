Sucesos La Policía Nacional da seguridad al primer crucero de turistas que llega a Almería jueves 12 de agosto de 2021 , 10:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se van a reforzar la seguridad con una mayor presencia policial en las zonas a visitar por los turistas





La Policía Nacional en Almería va a intensificar los despliegues preventivos de seguridad con motivo de la llegada del primer velero turístico, desde que el pasado día 14 de marzo del año 2020, se decretara el Estado de Alarma y con él las restricciones a la movilidad.



Durante la jornada del día de ayer, arribó en el muelle de Levante del Puerto de Almería el Velero Wind Surf con 228 pasajeros a bordo, reiniciándose con el mismo la actividad turística, tras el parón ocasionado por la pandemia.



Hasta el próximo día 3 de diciembre, fecha en la que está prevista la llegada del último barco de turistas extranjeros a Almería, unas 9.512 personas se interesarán por conocer las zonas más atractivas de la ciudad.



La Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría de Almería se entrevistó con el comandante Roman Krstanovic, y con el “hotel general” del buque Andreas Pitsch, a quienes en nombre de la Policía Nacional les agradeció la visita, y les ofreció una serie de consejos de seguridad para evitar que los visitantes pudieran ser víctimas de delitos.





Como implementación del Plan Turismo Seguro, el Delegado Provincial expuso a una representación de la tripulación del barco, el refuerzo la presencia policial y de las medidas de prevención que va a adoptar la Policía Nacional, en las zonas de más afluencia de visitantes, como son el casco histórico, la Plaza de la Catedral y la Alcazaba.



Sin embargo, desde la Comisaría de Almería se quiere hacer especial hincapié en que las personas que nos visiten deben ser especialmente escrupulosos en las medidas de seguridad a adoptar durante su estancia, y con ello evitar ser víctimas de determinados delitos como son los hurtos al descuido.



Así, la Policía Nacional aconseja:



· Proteger el bolso o cartera en los mercadillos y espectáculos, y en la medida de las posibilidades, llevarlo en la parte delantera del cuerpo para no perderlo nunca de vista.



· Prestar atención a la cámara de fotos y video, a los móviles que habitualmente se guardan en los bolsillos posteriores de los pantalones, y de dónde son fáciles de sustraer al descuido.



· No participar en la vía pública en juegos de azar ilegales, no aceptar supuestas gangas ofrecidas por vendedores ambulantes, o peticiones de ayuda caritativa por desconocidos ya que su finalidad última es el timo y el engaño.



Conviene recordar que existe un número de teléfono -091-, y que está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, dónde además de demandar los servicios policiales en los supuestos de ser víctimas de un delito, todos los ciudadanos pueden realizar consultas acerca de los emplazamientos de la ciudad, medidas de seguridad y autoprotección a adoptar, o teléfonos de emergencia y atención necesaria para cada caso.



En todo caso, si una persona es víctima de algún delito, debe denunciar la infracción penal, puesto que poniendo el hecho en conocimiento de la Policía Nacional se activan los mecanismos policiales necesarios para la detención del autor o autores, y la previsible recuperación de los efectos sustraídos.



El turista extranjero tiene la posibilidad de formular denuncia por tres vías: a través de internet accediendo al enlace www.policia.es; de manera presencial en la Comisaría de Policía Nacional sita en la Avenida del Mediterráneo 201; y también está disponible el número de teléfono 902.102.112, cuya atención se realiza en diferentes idiomas para eliminar así la barrera lingüística.

