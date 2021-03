Denuncian desinformación sobre la vacunación al profesorado

martes 23 de marzo de 2021 , 16:27h

La Junta de Personal Docente no universitaria de la provincia de Almería, preocupada por la falta de información oficial en el proceso de vacunación del profesorado







La Junta de Personal Docente no universitaria de la provincia de Almería muestra su preocupación por la falta de información oficial tras los acontecimientos relacionados con suspensión de la vacuna de AstraZeneca y posterior autorización de la Agencia Europea del Medicamento. A juicio del colectivo de profesionales esta situación está generando desconfianza e incertidumbre en las plantillas docentes de la provincia.



De este modo, desde la Junta de Personal “confiamos en el rigor científico de la Agencia Europea del Medicamento y de la Agencia Española del Medicamento que, en su informe del 18 de marzo, considera que el “balance beneficio-riesgo de la vacuna frente a COVID-19 de AstraZeneca en la prevención de hospitalización y muerte por COVID-19 sigue superando el riesgo de posibles reacciones adversas”.



En este contexto, desde la Junta de Personal, demandan información oficial del proceso y las decisiones, para que estas puedan ser transmitidas a todos los docentes.



Según explican, la vacunación tiene reacciones más o menos intensas, “a pesar de que, al consejero de Educación, Francisco Javier Imbroda, no le conste ningún problema, demostrando una vez más el poco conocimiento de las cuestiones de su Consejería y lo poco que le importa el profesorado”, apuntan. Con todo, tal y como exponen desde la Junta de Personal, estas reacciones, o efectos secundarios, han derivado en ausencias, más o menos significativas, que en algunos centros crearon verdaderos problemas de organización.



Desde la Junta de Personal consideran que todo esto debería ser tenido en cuenta y tendría que planificarse una vacunación escalonada y organizada. Por otro lado, en la provincia, dependiendo del distrito sanitario, la organización ha sido dispar, creando incertidumbre y rechazo entre el profesorado.



Por todo ello, el colectivo solicita que tanto la Delegación de Educación, como de Salud, informen adecuadamente de este proceso. “Y que no tengamos que esperar a conocer por la prensa la suspensión o las decisiones que se van tomando. Los representantes de los docentes debemos tener datos fiables. Y más aún, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales debe hacer un seguimiento de los casos y los problemas derivados, para que se informe a los representantes sindicales y así evitar bulos y malentendidos”, añaden.



En esta misma línea, “nos preocupan los compañeros y compañeras mayores de 55 años que todavía no han sido vacunados, que corren igual o mayor riesgo que el resto de docentes y que ahora mismo no saben nada de su vacunación. Demandamos que estos docentes puedan ser vacunados de forma segura, al igual que el resto”, solicitan.



Por último, exigen que toda decisión tomada en cuanto al proceso de vacunación sea llevada a cabo con el mayor rigor científico posible y también piden “ser informados con transparencia y rapidez, para que todos los docentes estemos seguros y nos sintamos respetados. Consideramos que, al igual que cualquier proceso de vacunación o medicación, debería haber un protocolo uniforme en todos los distritos sanitarios, donde se informe de la vacuna y se pregunte al profesorado si sufren de alguna patología de las de riesgo, o si están tomando algún medicamento incompatible. Establecer un sistema de este tipo puede ayudar a disminuir los riesgos de reacciones y bastaría seguir las recomendaciones del informe anteriormente citado”, concluyen.