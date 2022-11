Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Deporte y turismo en el ‘Almería Sports Destination Summit’ jueves 10 de noviembre de 2022 , 16:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se celebrará en la capital el próximo 16 de noviembre con el objetivo de impulsar a la provincia como destino turístico activo El Consejo Mundial del Viaje y del Turismo indicó, tras un exhaustivo estudio, que el Turismo Activo-Deportivo es la cuarta parte de la industria turística a nivel mundial. Por ello, la provincia se une en un reto para potenciar el mismo en próximas fechas. Fruto de ello nace el Congreso 'Almería Sports Destinatio Summit' que se celebrará en el Teatro Cervantes de la capital el próximo 16 de noviembre. Hoy, el concejal de Promoción de Pormoción de la ciudad del Ayuntamiento de Almería, Jesús Luque, ha presentado, junto al diputado de Hacienda, Nuevas Tecnologías y Vivienda de la Diputación Provincial, Álvaro Izquierdo; el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Almería, José Vélez, y el promotor del congreso, Antonio Jesús González, el contenido de esta cita turístico-deportiva que acogerá la capital. Luque ha destacado que "nuestra provincia tiene un clima envidiable y unos paisajes que son reclamados por muchos visitantes. Tenemos montaña, playa y hasta el único desierto de Europa, además de grandes infraestructuras deportivas". El edil ha insistido en que "debemos de aprovechar las ventajas que tiene Almería para atraer este tipo de turismo activo, que es el cuarto más demandado en todo el mundo". Por su parte, el diputado Álvaro Izquierdo ha dicho que "Diputación siempre va a estar al lado de todos los eventos que potencien la provincia. El objetivo es atraer turismo deportivo y activo y por ello vamos a trabajar junto a otras instituciones". Además, José Vélez ha matizado que "este tipo de eventos son enriquecedores para toda la provincia, la Junta debe de estar al lado de estos congresos que vienen a potenciar el turismo de manera activa". Por último, el promotor del evento y director de Inmedia Almería, Antonio Jesús González, ha explicado que "la clave es llegar a un punto de encuentro entre los promotores deportivos, el sector hotelero y hostelero y las empresas patrocinadoras para desarrollar el camino de la excelencia en la organización de eventos en Almería", recordando que "Almería ofrece grandes posibilidades y es un excelente telón de fondo para múltiples actividades sociales, culturales y, por supuesto, deportivas". El objetivo de esta cita es posicionar la provincia almeriense como destino turístico para miles de visitantes identificando, para ello, los factores que intervienen en el éxito de un proyecto deportivo, creando protocolos que limiten el riesgo al fracaso y adaptando el evento a la capacidad de cada territorio, sin olvidar la importancia del patrocinador privado a la realidad futura de los eventos deportivos en Almería. Almería cuenta con un entorno natural inmejorable. Con apenas minutos de diferencia, podemos pasar de carreteras de montaña de más de 2.000 metros de altura al único desierto de Europa o a las mejores playas de Andalucía. Y todo ello sin olvidar una gastronomía única. Además, los Juegos Mediterráneos de hace casi 20 años nos dejaron unas infraestructuras deportivas envidiables en toda la comunidad autónoma. La jornada será abierta y gratuita, por invitación, siendo planificada y organizada con una fijación de objetivos previamente pactados con los participantes. Contará con cuatro mesas de distinto índole: Institucional ('El papel de las instituciones en los eventos deportivos'), Patrocinadores ('Best Practices, por qué invierto en deporte'), Promotores y Organizadores de Eventos ('Realidades y dilemas a los que enfrentase en la organización y un evento deportivo') Turismo y evento deportivo ('La atención a los deportistas y sus acompañantes'). Sobre las 18:30 horas se sacarán las conclusiones de ste congreso mientras que a las 19:00 está prevista la clausura. Posteriormente habrá una cena para poner el punto y final a esta cita. En un lugar aún por determinar. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

